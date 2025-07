CESFAM CARLOS IBÁÑEZ SE CONVIERTE EN EL PRIMER CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA ACREDITADO DE PUNTA ARENAS

El Cesfam Carlos Ibáñez del Campo logró oficialmente su acreditación como centro de atención primaria, convirtiéndose en el primer establecimiento de este tipo en la comuna de Punta Arenas. El reconocimiento, obtenido el 30 de junio de 2025, garantiza que el establecimiento cumple con altos estándares en procesos clínicos, administrativos y de gestión, lo que se traduce en una atención de mayor calidad para la comunidad.

Durante la evaluación, el Cesfam alcanzó un 100 % de cumplimiento en las características obligatorias, como el mantenimiento de equipos, señalética, registros en la ficha clínica y sistema de derivación. Además, logró un 94 % de cumplimiento en el total de características aplicadas, que incluyen aspectos como gestión clínica, certificación del recurso humano, instalaciones y servicios de apoyo externos.

El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó el compromiso y profesionalismo de todo el equipo del Cesfam y de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa). "Quiero dar un gran abrazo a los directivos, pero también a todos los funcionarios, porque este es un proceso muy exigente, que quizás no siempre se ve, pero que permitirá dar un gran paso adelante para que nuestros usuarios accedan a más y mejores prestaciones. Y estas, por cierto, en relación con el GES, pueden ser de mayor utilidad. Por eso hay un ambiente de celebración, porque lo que se logró aquí es muy importante, no solo para ellos, que ojo, no obtienen un beneficio personal, sino para toda nuestra comunidad".

Respecto del resto de los Cesfam de la comuna, Radonich subrayó: "Este logro abre el camino para los demás Cesfam, que ya están avanzando en el proceso, con el objetivo de que los cinco establecimientos obtengan esta acreditación. Esto significará que las 111 mil personas inscritas en nuestro sistema puedan tener la certeza de que aquí se entrega salud de primer nivel. Y este es un logro, insisto, que pocas comunas del país pueden exhibir, sobre todo al contar con instrumentos que certifican la calidad de estas prestaciones".

Solange Pletikosic, directora del Cesfam Carlos Ibáñez, expresó su orgullo por el trabajo realizado: "Es un premio al esfuerzo invalorable. Ser el primer Cesfam acreditado de la comuna y poder garantizarles a nuestros usuarios que los procesos que se llevan a cabo en el Carlos Ibáñez son seguros, nos llena de orgullo".

Por su parte, Jennifer Cárdenas, encargada comunal de calidad en la Cormupa, destacó que la acreditación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la corporación y los equipos locales: "Estos procesos estandarizados tienen que ver con la gestión clínica y de calidad, con la dignidad del usuario, con las competencias del recurso humano, con el ámbito de las instalaciones y el equipamiento, y también con los servicios de apoyo. Por ejemplo, contamos con un laboratorio externo y derivamos anatomía patológica al Hospital Clínico. Todo esto requiere una organización minuciosa de los procesos junto a nuestra red asistencial".

