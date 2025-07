PRESENTARON RESULTADOS DE ENCUESTA A DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS SOBRE LA NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA

​Según el informe, el 77% de las y los directores de establecimientos traspasados al nuevo sostenedor en el país considera que la Nueva Educación Pública representa una transformación pedagógica significativa.



Con el objetivo de conocer las necesidades algunos de los principales actores que integran el nuevo sistema de Educación Pública se realizó el estudio “La voz de los directores y directoras de la Nueva Educación Pública. Año 2024”, realizado por el Programa de Liderazgo Educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales (UDP).



Partiendo del reconocimiento del papel central que juegan los directivos en la mejora educativa, por primera vez en 2022 y ahora por segunda vez en 2024, la UDP -con apoyo de la Dirección de Educación Pública (DEP)- desarrolló una encuesta a fin de recoger directamente la visión que tienen los líderes sobre esta política.



“La investigación educativa ha mostrado de manera sistemática que el liderazgo juega un rol decisivo en los resultados de los y las estudiantes, considerándose como uno de los factores más relevantes para la calidad educativa. La evidencia muestra que los directores tienen una capacidad decisiva para incidir en los aprendizajes, el bienestar y la trayectoria de los y las estudiantes”, afirmó el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña.



Los directores no muestran un diagnóstico catastrofista ni un rechazo generalizado hacia los SLEP, en contraste con opiniones críticas que se han planteado en el debate público. Por el contrario, el 77% de ellos considera que la Nueva Educación Pública representa un cambio paradigmático o una transformación pedagógica significativa, y solo un 23% la ve como un mero ajuste administrativo.



El estudio también muestra el amplio compromiso que tienen los líderes educativos con la Nueva Educación Pública. Un 65,4% de los directores afirma que ha aumentado su compromiso personal con la educación pública, ahora que sus establecimientos pasaron a la administración SLEP, cifra que creció desde 2022, cuando un 57% de directores señalaba aquello.



Junto con eso, más de la mitad de las y los directores (54,4%) percibe que ha aumentado el apoyo técnico-pedagógico que reciben del sostenedor, y el 50% señala que ha mejorado el trabajo pedagógico en sus establecimientos, lo que representa un avance de 10 puntos porcentuales en solo dos años.



Estos resultados se traducen en el reconocimiento de las y los directores de las mejoras en dimensiones centrales del trabajo educativo. Asimismo, valoran avances en otros aspectos clave vinculados al desarrollo profesional y la colaboración: 47% de los encuestados dice tener hoy en los SLEP más oportunidades para formarse y compartir experiencias con otros directores, el doble que en 2022; aumenta la percepción de autonomía para tomar decisiones (de 28% a 38%) y mejora la valoración del apoyo administrativo recibido (de 25% a 37%).



Si bien la investigación arroja resultados con una tendencia positiva, “estos datos no niegan los desafíos que aún enfrenta la reforma, reconociéndose distintos temas y aspectos a mejorar. Por ejemplo, se observan desafíos importantes en la cantidad de trabajo administrativo, en la disponibilidad de recursos financieros y materiales y en el fortalecimiento de los órganos de participación”, señaló Egaña.



Enfatizó que “el panorama que entrega esta encuesta no es de crisis ni rechazo, sino más bien de una reforma que está en marcha, con actores comprometidos, que - reconociendo con lo que falta por resolver- valoran el camino recorrido y lo que ha mejorado con la Nueva Educación Pública”.



Por su parte, el Director Ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, indicó que la encuesta incluyó en su muestra a directoras y directores que se desempeñan en establecimientos de la región y que “los resultados muestran que están comprometidos con la Nueva Educación Pública, reconociendo avances concretos desde que sus establecimientos pasaron a depender del SLEP”.