MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS COMPROMETE ANTE AUTORIDADES DE MAGALLANES IMPORTANTES AVANCES EN PROYECTOS PARA LA REGIÓN

​La Ministra de Obras Públicas, Jessica López, recibió en audiencia al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, al diputado Carlos Bianchi, y al concejal Germán Flores, para avanzar en tres importantes obras que significarán una mejora en la infraestructura vial y la calidad de vida de los puntarenenses, la iluminación y caleteras camino al Aeropuerto, las refacciones del Puente Zenteno, y el mejoramiento de la Ruta 9 Sur.



Sobre la iluminación y obras camino al Aeropuerto la Ministra López aseguró a las autoridades que tienen el proyecto listo por 12 mil millones de pesos a desarrollarse en un plazo de 2 años a iniciarse el 2026 "comprometemos obras de gran magnitud para la región de Magallanes, y en colaboración con el Gobierno Regional, y revisamos dos proyectos, el proyecto de la iluminación y mejoramiento de la ruta al aeropuerto, que estamos buscando cómo acelerar al máximo. El proyecto se va a hacer, esa es una seguridad". aseguró la Ministra.



La reunión fue ampliamente valorada por el alcalde Radonich, donde se acordaron plazos y compromisos con el MOP. "Esta es una reunión de trabajo de verdad, donde los temas ya están avanzados y finalmente con la buena disposición del Diputado Bianchi, que como Presidente de la Comisión de Obras Públicas ha sido un motor finalmente para dar plazos. Esto es muy importante porque estamos justamente con el Concejal Germán Flores desde hace 7 años buscando iluminar esta ruta norte para el aeropuerto, pero también durante este tiempo nos hemos encontrado con temas tan importantes como la Ruta 9 Sur que está en muy mal estado, y por eso estamos trabajando para que haya un recarpeteo primero, pero también en paralelo, buscar una segunda pista, finalmente cuando esté lista la circunvalación tengamos un alto estándar también en el borde costero, pero también lo de Puente Zenteno, un puente muy antiguo que está con daño, pero que ya nos hacemos cargo finalmente juntamente con el MOP, con el GORE, para que esa ruta tan importante pueda tener todas las garantías viales".



Por su parte, el diputado independiente y Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Carlos Bianchi, agradeció a la Ministra y al Seremi de Obras Públicas por avanzar en estos tres proyectos que estaban pendientes hace bastante tiempo. "Hoy se le puede decir responsablemente a la región que el proyecto de la iluminación, con todo lo que eso implica además de las caleteras, 12.000 millones de inversión, va a poder concretarse una vez que se vote la Ley de Presupuestos de este año. De allí se puede hacer el llamado este año, para que en un plazo de dos años pueda concretarse toda la iluminación que desde hace más de siete años viene pidiendo nuestro concejal Germán Flores y el alcalde de Punta Arenas. Hoy día de forma responsable al lado de la Ministra, le decimos a la región que está no sólo el compromiso, sino que están establecidos los plazos y esperamos que esto efectivamente se pueda concretar de una buena vez".



Finalmente el concejal Germán Flores aseguró que desde hace muchos años ha solicitado la necesidad de iluminación, y por fin hay noticias positivas para la región "siempre he dicho que iluminar la ruta al aeropuerto no es un lujo, es una urgente necesidad desde el punto de vista de seguridad ciudadana tanto para los automovilistas como para las personas. Hace siete años planteamos esta iniciativa en el Consejo Municipal y desde entonces hemos tocado muchas puertas, hoy día una puerta se nos abre con la ministra de Obras Públicas. Por lo tanto, nada más que agradecer la disposición y trabajo".