RENOVACIÓN DE LICENCIAS: DIGNIDAD, EFICIENCIA Y SENTIDO COMÚN

Resulta impresentable que, en pleno invierno y en pleno siglo XXI, la Municipalidad de Punta Arenas continúe utilizando un sistema tan retrógrado para el trámite de renovación de licencias de conducir. Como si estuviéramos en otra época, los vecinos deben llegar más de una hora antes de la apertura de las oficinas para hacer fila en la calle —a oscuras, con frío, lluvia y viento— solo para obtener un número que les permita iniciar el procedimiento.



¿No hemos aprendido nada en estos años de transformación digital y modernización del Estado? ¿No existen herramientas mínimas para implementar una agenda en línea, una reserva de horas, o siquiera un sistema mixto que alivie estas condiciones tan indignas para los ciudadanos?



En muchas ciudades del país y del mundo estos trámites ya se realizan completamente en línea. Y si, por razones técnicas o de experiencia previa, eso no ha funcionado en Punta Arenas, al menos se podría considerar un sistema híbrido que permita a quienes lo deseen tomar una hora previamente por internet y a quienes no puedan, acceder presencialmente.



El punto es simple: no se puede seguir exponiendo a nuestros vecinos: personas mayores, trabajadores y mujeres al frío extremo del invierno magallánico, solo para hacer un trámite municipal. No es justo, no es eficiente y no es digno.



¿Hasta cuándo se va a normalizar esta falta de voluntad por innovar? Urge una respuesta.











