28 JÓVENES QUE POSTULARON EN MAGALLANES FUERON LLAMADOS A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS

​La mañana del pasado lunes 14 de julio de 2025, en una significativa ceremonia de firma de actas de notificación, el General de Carabineros de Chile – Jefe de la Zona Magallanes y de la Antártica Chilena - Sr. Marco Alvarado Díaz, en dependencias de la Prefectura de Magallanes, dio la bienvenida a 28 jóvenes que fueron llamados a integrarse al grupo mixto de formación, de la ciudad de Viña del Mar. El llamado corresponde a 14 damas, y 14 varones, quienes deberán presentarse para iniciar su formación policial de orden y seguridad.



De los veintiocho jóvenes convertidos ahora en carabinero (a) alumno (a), el jefe de zona pudo compartir con quince de ellos, de manera presencial para felicitarles, destacando todo el esfuerzo y dedicación que significa el proceso de admisión, y del apoyo familiar. Les instó a tomar esta valiosa oportunidad, y dar lo mejor de sí, en cada una de las etapas del proceso de formación policial, que iniciarán a partir del próximo viernes 08 de agosto del presente año.



“Quiero entregar un afectuoso saludo a los 28 postulantes que hicieron su proceso en la región de Magallanes, quienes a partir de hoy, se incorporan a nuestra institución como carabineros alumnos (as), a sus grupos de destinación. Agradezco la nobleza, de postular a Carabineros de Chile, y también deseándoles los mejores deseos para el desarrollo de su carrera profesional, en esta institución tan querida por la comunidad”.



Por su parte, algunos carabineros (as) alumnos (as) expresaron sus sentimientos frente al llamado para integrarse a la formación policial de rigor; es el caso de Dafne Moll Saldivia, la cual expresó que siente mucha alegría, que está muy feliz, puesto que se trata de su segunda postulación, con mucho esfuerzo y dedicación, de igual manera Dania Vergara Jara, menciona que también se trató de su segundo intento por ingresar a la escuela, por lo que se encuentra muy contenta y feliz de haberlo logrado, siempre me ha gustado carabineros, mi familia también me ha apoyado siempre, por lo que cumplí mi sueño, y también el de mi familia.



También compartió su sentir, don Aníbal Cárcamo, apoderado de una postulante convertida ahora en carabinera alumna: “Me siento orgulloso, nosotros como familia, también le inculcamos que persiga lo que quería. Yo también quise ser carabinero cuando joven, pero no pude por circunstancias de la vida, pero como padres, estamos muy contentos por nuestra hija, que tiene mucho espíritu de servicio”.



De igual forma el carabinero alumno Víctor Millán Soto, expresó que tiene sentimientos sobre todo, de orgullo, siendo esta una de las primeras metas grandes que ha tenido, “ingresar a carabineros”. Para María Calfueque Hernández, el haber pasado cada una de las etapas del proceso de reclutamiento y selección, son un motivo de orgullo personal, y espera dar lo mejor de sí misma, en el grupo de formación viña del mar.



Finalmente, Patricio Vergara Briones, cuenta que cuando leyó su carta de notificación pegó un grito de alegría. “Trabajé como soldado de tropa profesional en la ciudad de Arica, y durante la pandemia decidí postular a carabineros, espero a corto plazo ser buen alumno, y a largo plazo, llegar a pertenecer al grupo de operaciones policiales especiales GOPE.



Cabe recordar, que una de las directrices de trabajo del Alto Mando Institucional, es concretar la presencia de más grupos de formación policial, a lo largo del territorio nacional para los próximos años, en donde la región de Magallanes, ya se encuentra trabajando, en conjunto con las autoridades, para alcanzar las metas propuestas.-