UNIVERSIDAD DE MAGALLANES DIO INICIO AL PROCESO DE MATRÍCULA 2025

La Universidad de Magallanes (UMAG) comenzó, este martes, el proceso de matrícula 2025, el cual estuvo marcado por el entusiasmo y optimismo de las y los jóvenes y sus familias que acudieron presencialmente al campus central para realizar el trámite. En el primer día de inscripciones, se registró una importante afluencia de postulantes, quienes, con ilusión, dieron inicio a una nueva etapa en su formación académica.

La nueva estudiante de Biología Marina, Isabel Guerrero, quedó seleccionada en el primer lugar de su carrera y, al llegar a matricularse, se mostró muy contenta de haber podido ingresar en la disciplina afín a sus intereses. "Siempre me ha gustado mucho el mar y cuando fui creciendo me interesé mucho sobre el cuidado medioambiental (...). Siempre me preparé y todo, y supe que iba a quedar en la carrera porque me fue bastante bien, pero nunca pensé que iba a ser el primer lugar, lo que me pone bastante feliz", expresó.

La casa de estudios magallánica recibió un total de 2.450 postulaciones por vía regular, y 428 postulaciones por otras vías de ingreso como Admisión Especial, Programa PACE y Habilitación Pedagógica. Para las carreras profesionales, en tanto, se espera la inscripción de más de 700 estudiantes que quedaron seleccionados en este proceso de Admisión 2025.

Una elección regional

En la oportunidad, Fredy Cabezas Belmar, rector subrogante y vicerrector de Administración y Finanzas, destacó la convocatoria y celebró la preferencia de las y los jóvenes por la oferta que entrega la UMAG, asistiendo a esta feria de matrícula: "Estamos muy contentos por la confianza que han depositado en nuestra casa de estudios. Este año, el proceso combina la posibilidad de matricularse de manera presencial o a través de nuestra plataforma web, permitiendo una experiencia accesible y personalizada para todos los postulantes", señaló

Por su parte, Melissa Flores Águila, vicerrectora académica, subrayó la respuesta positiva al proceso: "Hemos recibido aproximadamente 2.500 postulantes por vía regular, junto a más de 400 por vía no regular, logrando cubrir los cupos proyectados para nuestras carreras. Además, hacemos un llamado a quienes no lograron ingresar a que consulten sobre opciones adicionales en diversas carreras, incluyendo beneficios y apoyos disponibles".

Atención presencial

Según informó la directora de Promoción Universitaria, Andrea Mansilla Barría, el proceso de matrícula presencial continuará hasta el jueves, con atención entre las 09:00 y las 13:00 horas, y de 15:00 a 17:00 horas. Desde el viernes, se activarán las listas de espera y se mantendrá abierta la inscripción para carreras técnicas durante todo febrero en el edificio de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), liderada por Nicol Ahern Medina, en tanto, está disponible para orientar a los estudiantes en la postulación a becas y beneficios ministeriales e internos. Ahern destacó la importancia del registro social de hogares en algunos casos y recordó que el plazo para la primera etapa de postulación a beneficios finaliza el 31 de enero, seguido de un segundo periodo que inicia el 13 de febrero. "Invitamos a las familias a acercarse, ya sea para formalizar su matrícula o resolver dudas sobre opciones académicas y beneficios", cerró.

