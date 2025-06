MAGALLANES SE PREPARA PARA LAS PRIMARIAS PRESIDENCIALES DE UNIDAD POR CHILE

​Este domingo 29 de junio, la región de Magallanes será sede de un proceso clave para el pacto “Unidad por Chile”: las primarias presidenciales, mediante las cuales militantes e independientes inscritos podrán elegir al candidato que representará a este bloque en las elecciones presidenciales de noviembre.



La tarde de este jueves, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, junto al General de Brigada, Ricardo Merino González, Jefe de Fuerza Regional y el Jefe de Zona de Magallanes y la Antártica Chilena, General de Carabineros, Marco Alvarado Díaz, realizaron una visita de inspección al Liceo Industrial, local electoral donde sufragará el Presidente de la República. En la oportunidad, supervisaron los preparativos y verificaron que se cumplan las condiciones para un proceso ordenado y seguro.



Pero no será una votación más: el propio Presidente de la República se trasladará desde Santiago hasta Punta Arenas para sufragar en su local habitual, el Liceo Industrial, reforzando el simbolismo y la importancia de esta elección. “Es probable que el Presidente asista exclusivamente a ejercer su voto. Ya están consideradas todas las medidas para garantizar el funcionamiento cívico de la jornada”, confirmó el Delegado Presidencial Regional, agregando que el gobierno ha dispuesto todas las condiciones para un proceso tranquilo, seguro y participativo.



El Delegado Presidencial Regional recordó a la comunidad: “El llamado es a participar y a cumplir con las responsabilidades. Aunque el voto es voluntario, los vocales de mesa deben constituirse para evitar sanciones y garantizar el buen funcionamiento de la jornada.”



Los cuatro precandidatos en competencia son: Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (PC – Acción Humanista), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jaime Mulet (FRVS). Uno de ellos será la carta definitiva del bloque “Unidad por Chile” en la presidencial del 16 de noviembre.



El proceso electoral se desarrollará entre las 08:00 y las 18:00 horas en todo el país, y también en el extranjero. En Magallanes, hay 34 locales habilitados, donde podrán votar tanto militantes de los partidos del pacto como independientes.



Desde este viernes, las Fuerzas Armadas asumieron el resguardo al interior de todos los locales de votación de la región, conforme lo establece la Ley 18.700. “Tenemos desplegados 981 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Gendarmería. La custodia de los locales ya está en marcha, y el el día de mañana a las 15 horas está previsto que los vocales de mesa se constituyan para hacer un reconocimiento”, informó el General de Brigada, Jefe de la Fuerza, asegurando que todo estará operativo para el inicio del sufragio el domingo por la mañana, agregando que “Nosotros tenemos hombres y mujeres desplegados en apoyo a las actividades del acto eleccionario, tanto en la custodia de los locales de votación, en puestos de mando, como personal de apoyo logístico a esta actividad.



En paralelo, Carabineros ha destinado a más de 120 funcionarios para labores de seguridad perimetral en los 34 recintos de la región. “Ese día no se presentan “excusas”, no va a estar funcionando la Comisaría Virtual como ha sido característico en otros procesos. No es necesario que concurran a los cuarteles policiales y que tampoco ingresen a la comisaría. Queremos enfatizar que los vocales sí tienen la obligación legal de asistir y cumplir su rol ese día”, afirmó el General de Carabineros, recordando que estos fueron designados y notificados por el Servel.



Votar en Magallanes: lo que debe saber



El proceso es voluntario, pero obligatorio para vocales de mesa.

Los vocales deben constituirse el sábado por la tarde.

Se puede votar con cédula de identidad o pasaporte vigente.

Si trabajas el domingo, tienes derecho a tres horas de permiso laboral para votar.

Se recomienda revisar previamente el local y mesa de votación, ya que ha habido algunas modificaciones.

“Como gobierno y como ha sido en todos los procesos eleccionarios, garantizamos el buen funcionamiento. No me cabe la menor duda que será un día de tranquilidad, con un buen funcionamiento del proceso de votación y garantizando todo el funcionamiento cívico que amerita en un evento como este”, subrayó el Delegado Presidencial.

Este domingo, la región austral no solo será protagonista del proceso: será también el escenario donde el Presidente ejercerá su derecho a voto, reafirmando el valor cívico y simbólico que Magallanes tiene en el mapa electoral de Chile.