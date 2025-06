VIVIANA PÉREZ, PRIMERA MUJER EN DIRIGIR UNA BASE CIENTÍFICA CHILENA ANTÁRTICA: “ES IMPORTANTE POR TODAS LAS QUE VENDRÁN Y HAN VENIDO”

Hace algunas semanas se anunció un doble hito chileno en la Antártica: la instalación de la primera base chilena científica permanente, la cual estará comandada por Viviana Pérez, funcionaria del Instituto Antártico Chileno (Inach).

Pérez tendrá la misión de dirigir la base científica “Profesor Julio Escudero” —que ahora pasó a ser una estación anual— en su primera temporada invernal, siendo además la primera mujer jefa de una base chilena en invierno.

En Entrevistas CNN, Pérez entregó detalles del cargo que asume. “En marzo, cuando vine, me dijeron que venía de jefa y para mí fue un orgullo. La verdad es que me sentí muy privilegiada de que me consideraran, muy agradecida por la confianza”.

“Como mujer es súper importante, hay que destacar que a Antártica vienen muchas mujeres y que yo ahora estoy acompañada de una investigadora, que también es la primera investigadora en venir a una campaña de invierno y eso me parece no solo relevante por mí sino por todas las que vendrán y por todas las que han venido y han hecho el trabajo de estar acá en estas condiciones tan extremas, dejando familia, dejando hijos y todo eso”, agregó.

Fuente: cnnchile.com



