Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de agosto de 2025

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

​ Ilícito perpetrado el domingo recién pasado, en la ciudad.

parricidio

​El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó hoy –martes 12 de agosto– sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total de M.K.B.M, imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de parricidio. Ilícito perpetrado el domingo recién pasado, en la ciudad.

 
En la audiencia de formalización, la jueza Paula Stange Kahler acogió la medida cautelar propuesta por el Ministerio Público al considerarla apropiada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación

 
Al resolver la cautelar, la magistrada indicó que ordenamiento jurídico proscribe la autotutela y la gravedad de la lesión que causó la muerte de la víctima no es proporcional con la legítima defensa que alegaba la defensa de la imputada, quien resultó con lesiones leves.

 
Asimismo, la magistrada añadió que tampoco se vertieron en la audiencia antecedentes periciados por especialistas que dieran cuenta de la sistematicidad en la violencia, enunciada por la defensa, que habría sufrido la imputada, al menos en este estadio procesal, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse en el curso de la investigación.

 
El tribunal, además, acogió la perspectiva de género propuesta por el Ministerio Público, ya que la imputada, al quedar con arresto domiciliario, “podrá atender en el hogar las necesidades de su hijo de poco más de un año de edad, a diferencia de una medida cautelar más gravosa de privación de libertad en un recinto penitenciario.

 
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 11.50 horas del 10 de agosto de 2025, la imputada se encontraba en su domicilio, ubicado en la ciudad de Punta Arenas, en compañía de su hijo y su conviviente y padre del niño, D.G.S. En dicho contexto, y motivado por una discusión previa enmarcada en hechos de violencia intrafamiliar, la víctima acometió a la imputada en la cocina del inmueble, propinándole golpes. Ante la agresión, la imputada tomó un cuchillo y, tras un forcejeo, le propinó una estocada en la región torácica a la víctima.

 
Puñalada que le provocó a la víctima un trauma penetrante de tórax complicado, taponamiento cardiaco, hemotórax izquierdo masivo y anemia aguda severa; lesiones que le causaron la muerte, pese a las maniobras de reanimación realizadas con personal de urgencia que concurrió al lugar.

pdimujeresdetenidas

PDI DETIENE A TRES MUJERES POR ROBO CON VIOLENCIA OCURRIDO EL AÑO PASADO EN UNA VIVIENDA DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

Leer Más

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

REUNIÓN POR CECOSF RÍO SECO (1)
nuestrospodcast
parricidio

JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
bianchodiputado

CÁMARA APRUEBA PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA TENER UN CONTROL PREVENTIVO DE LOS LISTADOS DE PASAJEROS EN LÍNEAS AÉREAS

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
pdipuq

PDI PUNTA ARENAS DETUVO A UN SUJETO POR EL DELITO DE ACOSO SEXUAL

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
IMG-20240816-WA0026

SAG REFUERZA FISCALIZACIÓN EN FRONTERA ANTE LA 50° VERSIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas