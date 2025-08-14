Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

SERGIO LAGOS LLEGA CON “LOS ANDERSEN” A DREAMS PUNTA ARENAS

​Banda liderada por el periodista nacional realizará tributo al legendario Charly García este jueves no antes de las 23hrs en Casino Dreams Punta Arenas.

FOTO SERGIO LAGOS Y SU GRUPO 2025

​Al hablar de realities o del Festival de Viña, de inmediato se viene a la memoria el nombre del versátil Sergio Lagos, quien este sábado llega junto a su banda “Los Andersen” a suelo nortino.

Historia

El camino de Lagos no ha sido fácil. Ha tenido que incursionar en varios géneros para consolidar su carrera musical. “Mi amor por la música siempre ha estado. Nací en una zona donde se vive mucho el rock. No es casualidad que Concepción sea denominada “La Cuna Del Rock Chileno”. Tocar significaba para mi poder distenderme y, de cierta manera, distraerme del contexto país, que era muy rígido. Formé parte de varias bandas, sumando experiencia como guitarrista. Me quedo con lo vivido en mis primeros años en el sur, tanto en Temuco como en Osorno”, expresó.

También reflexionó sobre lo complejo de la industria. “Es difícil vivir de la música.Son pocos los que lo logran. Jamás dejé de tocar, pero tenía que buscar otras formas de ganarme la vida. Cuando salí del colegio, entré a estudiar Periodismo y vino muy rápido el boom televisivo de los 90’s. Empecé a reportear y luego a conducir programas, pero sin olvidar mis orígenes. En 1998, creamos “Marciano”, junto a Rodrigo Castro. Sacamos varios álbumes, asociados a la música electrónica. Desde ese entonces, he recibido el aporte de varios productores y gente del rubro que me ha nutrido de ideas, para perfeccionarme como artista. Siempre puedes seguir aprendiendo, nunca es tarde”, confesó.

Sur

No es primera ocasión que Sergio viaja a Magallanes. Ha tenido algunos eventos en el pasado. “Me presentado tanto en Dreams, como en otros escenarios. La atmósfera del casino es potente. La gente cerca de tí. La gente de Punta Arenas se hace sentir, es cálida y siempre quiere un show apasionado. Esta vez no será la excepción y entregaremos música desde el corazón, con “Los Andersen”.

Show

El presentador viajará junto a dos músicos, con quienes conforman un trío con historia. “Esta vez regreso al sur, con un homenaje a Charly García, el maestro del rock argentino. Estaré con mis colegas Cristian López y Cristian Lazo. Nuestro grupo se llama “Los Andersen” y estamos haciendo una gira por varias ciudades de Chile. Haremos un repaso con lo mejor de Charly, para que vayan preparando todas sus energías. Rock puro, con el cariño de siempre”, concluyó.


Invitación

El artista dejó realizada la invitación para el público que asista este jueves al recinto de juegos. “Lo daremos todo. Han sido décadas de entregarle todos mis sentidos a la música. La música representa muchas cosas para mí. Es una mezcla exquisita de sensaciones, sentimientos y pensamientos. No se lo pueden perder. Quiero encontrarme con ustedes, hace rato no los veo. Los chicos también están súper motivados de visitar una ciudad tan bella”, cerró.

La performance de Sergio Lagos y su grupo será este jueves 14 de agosto, no antes de las 23:00, en el escenario del restobar Lucky 7, en Dreams. El acceso al evento es gratuito con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.



PABLITO PESADILLA: EL DJ CHILENO QUE TRIUNFA EN EL EXTRANJERO LLEGA A DREAMS

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

AUMENTA A 62% POSITIVIDAD DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y AUTORIDADES LLAMAN A LA POBLACIÓN A INTENSIFICAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

SENADOR KARIM BIANCHI CELEBRA AMPLIACIÓN DE LA BECA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y REAFIRMA SU COMPROMISO POR MÁS RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE ZONAS AISLADAS

martin

FAMILIA DE PUERTO NATALES INICIA CAMPAÑA PARA COSTEAR MILLONARIO TRATAMIENTO DE NIÑO CON DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE

teatrocielosdelfinito

COMPAÑÍA CIRCO VIRTUAL VUELVE A MAGALLANES CON TALLERES Y FUNCIONES

