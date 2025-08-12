PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA VIVIR EL IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA

​La mañana de este lunes, en dependencias de la Alcaldía de Punta Arenas, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del IV Campeonato Municipal de Gimnasia Artística, evento que tendrá lugar el viernes 15 y sábado 16 de agosto en el gimnasio de la Universidad de Magallanes y que reunirá a exponentes de la disciplina en una instancia competitiva ya tradicional en la comuna.



Este torneo, que cumple su cuarta edición, busca fortalecer la disciplina entre niños, niñas y jóvenes desde los 6 años en adelante, entregando la posibilidad de medirse con sus pares sin necesidad de salir de la ciudad. La competición reunirá a deportistas de los clubes locales de la disciplina, quienes participarán en las categorías GAF (Gimnasia Artística Femenina) y GAM (Gimnasia Artística Masculina), siguiendo las bases técnicas de USAG (USA Gymnastics), el AGE Group de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y la Federación Nacional de Gimnasia de Chile (Fenagichi).

El torneo contará además con un equipo de jueces de alto nivel provenientes de la ciudad de Santiago, responsables de evaluar el desempeño de los competidores en cada una de las pruebas. La jefatura del panel estará a cargo del reconocido juez internacional de gimnasia Felipe Cubillos Montecino, lo que reafirma el compromiso de la organización con mantener altos estándares técnicos y garantizar un desarrollo competitivo de excelencia.



En esta versión, la Fundación Municipal de Deportes ha realizado una inversión en implementación aprobada por la FIG, incorporando aparatos que serán utilizados durante el torneo. La Fundación patrocina y financia íntegramente el evento, contando con la colaboración de la Universidad de Magallanes, que facilitará el recinto de competencia.



En el marco de la jornada de inauguración, el viernes 15 a las 19:30 horas, se presentarán deportistas del prestigioso Club Manquehue de Santiago, quienes ofrecerán una exhibición de alto nivel técnico. Esta muestra, protagonizada por gimnastas con destacada trayectoria en el ámbito nacional, brindará al público la oportunidad de presenciar rutinas de gran calidad, aportando un atractivo especial al inicio de la competencia y motivando a la comunidad a seguir respaldando el desarrollo de esta disciplina en la zona.



En la instancia de lanzamiento, el alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de esta competencia para el desarrollo deportivo de la comuna, resaltando el esfuerzo conjunto de la municipalidad, la Fundación Municipal de Deportes y los clubes participantes:



“Estamos muy contentos como Fundación Municipal del Deporte y como Municipalidad, de estar nuevamente promocionando de manera concreta otra instancia para nuestros deportistas. En esta ocasión están invitados los deportistas de todos los clubes de la comuna. La invitación a asistir está abierta para todo el público, así como también para todos quienes quieran sab​er cómo comenzar a practicar esta disciplina, para que nos acompañen este viernes 15 y sábado 16 de agosto al gimnasio Umag, donde vamos a tener este campeonato en que se esperan cerca de 130 deportistas”, señaló el alcalde.



Asimismo, subrayó la importancia de generar instancias que permitan a niños, niñas y jóvenes mostrar su talento y proyectarse deportivamente, junto con invitar a la comunidad a asistir y apoyar a los deportistas locales.



Por su parte, Jonathan Mansilla, Director Ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, destacó: “Esta es una competencia que ya está en su cuarta edición, lo que nos llena de orgullo porque es una actividad que no se estaba realizando antes, los clubes no hacían torneos o competencias de este tipo y para eso nosotros hemos invertido mucho tiempo y recursos en esta actividad. Vienen jueces de la ciudad de Santiago para que sea con el estándar lo más alto posible”, señaló.



El Director Ejecutivo además valoró la oportunidad de contar con la presencia de gimnastas provenientes de otras ciudades para enriquecer la jornada inaugural. Destacó que la participación de estos invitados, entre ellos los representantes del Club Manquehue de Santiago, aportará un sello especial al evento, permitiendo al público local disfrutar de presentaciones de gran nivel técnico y artístico que complementarán el inicio de la competencia:



“En esta ocasión traemos un equipo del Club Deportivo Manquehue, sus profesores y entrenadoras, también deportistas, para que haya un intercambio social, cultural y deportivo con los deportistas de acá. Ellos van a realizar una presentación el día viernes a las siete y media de la tarde en el Gimnasio UMAG, donde toda la comunidad deportiva está invitada para ver a gimnastas de alto nivel que se van a presentar, que van a difundir el deporte y luego también el día sábado, donde además se espera que puedan compartir con las competidoras de acá”, cerró Mansilla.



Cabe destacar que este año se llevarán a cabo dos campeonatos municipales de gimnasia artística, por lo que la quinta edición se celebrará en el mes de noviembre, como parte de las actividades de verano. Esta iniciativa se suma a otras acciones desarrolladas por la Fundación Municipal de Deporte en apoyo a la disciplina, entre las que destaca la clínica y charla motivacional con el destacado gimnasta nacional Tomás González, realizada en 2022, así como las tres versiones anteriores de este torneo.



Además de fomentar la participación deportiva y detectar nuevos talentos, este campeonato forma parte de las actividades de invierno de la comuna, con entrada liberada para que toda la comunidad pueda asistir y alentar a los jóvenes atletas. La organización espera una alta convocatoria de público, tal como en ediciones anteriores.



La entrada será liberada para el público durante ambas jornadas, invitando a la comunidad a asistir y alentar a los deportistas. El campeonato se desarrollará el viernes desde las 16:00 hasta las 21:00 horas y el sábado entre las 08:00 y las 14:00 horas, en el gimnasio de la UMAG ubicado en Avenida Presidente Manuel Bulnes N° 01855.



Para más información y actualizaciones, pueden seguirnos en nuestras redes sociales @Fundepuq o visitar nuestra página web oficial www.fundepuq.cl.



