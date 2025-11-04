Punta Arenas,
4 de noviembre de 2025

ESTE MIÉRCOLES SE REALIZARÁ FERIA DE SERVICIOS PARA CUIDADORES

​La actividad se desarrollará a un costado de la pista de patinaje de Zona Franca y contará con la participación de diversos servicios públicos que ofrecerán orientación, trámites y apoyo directo.

En el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, la Municipalidad de Punta Arenas, en conjunto con la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) y el programa "Red Local de Apoyos y Cuidados", realizará una Feria de Servicios para cuidadores y cuidadoras el próximo miércoles 5 de noviembre, entre las 14:00 y las 19:00 horas, en los salones de Zona Franca, frente a la pista de patinaje.

El encuentro busca acercar la oferta de servicios e instituciones públicas a quienes cumplen labores de cuidado en la comuna, permitiendo la realización de trámites, orientación y resolución de consultas en un solo espacio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta instancia: "Sabemos que hay muchas personas que cuidan a sus madres, a sus tíos, a sus hermanos o a sus parejas, y que lo hacen totalmente desinteresadamente, sin una remuneración, dejando de lado actividades personales y laborales. Es por eso que el 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que cumplen un rol fundamental en la sociedad. Como Municipalidad, queremos invitar a todas estas personas a que se puedan escapar unas horitas para acompañarnos en Zona Franca", señaló.

Además, el jefe comunal agregó que "la idea es que durante esta jornada del miércoles, de 2 a 7 de la tarde, nos concentremos para que todos los servicios que puedan ser de utilidad estén a disposición, de manera que en un solo lugar y en una sola jornada puedan preguntar y realizar todo tipo de trámites".

Por su parte, Ximena Oyarzo, profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario, enfatizó que "esta es una actividad que hemos organizado justamente para relevar la importancia del rol que cumplen los cuidadores y cuidadoras de nuestra comuna. Un rol que muchas veces estaba invisibilizado, y que este año 2025 hemos logrado fortalecer desde el municipio y el programa Punta Arenas Te Cuida. De esta forma, ponemos a su disposición una instancia donde puedan realizar una serie de trámites y acceder a servicios que en ocasiones dejan de lado por dedicarse al cuidado de otras personas".

Durante la jornada, se instalarán 12 stands de atención pertenecientes a instituciones y al Municipio, tales como el Registro Social de Hogares, Unidad de Subsidios y Oficina de Atención al Vecino, además del Registro Civil, Chile Atiende, Fonasa, Delegación Presidencial, Centro Diurno Referencial, el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC) y el Programa Punta Arenas Te Cuida.

Es importante destacar que en la ciudad hay más de mil personas en situación de dependencia, atendidas por la Red Local de Apoyos y Cuidados y por el programa Punta Arenas Te Cuida de la Corporación Municipal.


becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

