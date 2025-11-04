TESTIGOS DE JEHOVÁ INVITAN A LA COMUNIDAD A SU CONVENCIÓN ANUAL

​Dado que a muchos les interesan los temas relacionados con la fe y espiritualidad, los testigos de Jehová invitan a todos a su serie de asambleas mundiales anuales, cuyo tema de este año 2025 es “Adoración pura”.



Cada año, los Testigos presentan un programa gratuito de tres días, abierto a la comunidad en general. Este año regresarán al Gimnasio Confederación Deportiva en Punta Arenas para celebrar un evento animador que explorará lo que, desde su postura bíblica, implica la adoración verdadera.



Los Testigos son una de las organizaciones de convenciones más grandes del mundo y una vez más se espera que participen más de 800 personas cada día durante los días 7, 8 y 9 de noviembre. Casi 11 millones de personas asistieron a más de 6.000 asambleas de tres días organizadas por los testigos de Jehová en todo el mundo en 2024.



“Una vez más, este año estamos muy contentos de trabajar con la administración del Gimnasio de la Confederación Deportiva para llevar a cabo nuestra asamblea o convencion anual”, destacó Alfredo Olguín portavoz regional de los Testigos de Jehová. “El tema de la asamblea de este año busca brindar claridad a muchas personas que buscan una esperanza. Todos los asistentes se irán renovados, con una mejor comprensión de que significa la adoración y cómo puede ayudarles a afrontar los desafíos actuales”.



El programa de la Asamblea “Adoración pura” de este año incluirá videos basados en la Biblia, discursos y entrevistas sobre temas como:

·¿Qué es la adoración pura?

·¿Qué ve Jesús en cada persona?

·¿Quién es realmente el gobernante del mundo?

·¿Sabe en qué se basan sus creencias?



El momento más emocionante del sábado será el bautismo de estudiantes de la Biblia de la zona. Muchos asistentes también esperan con ansias el Episodio 2 de “Las buenas noticias según Jesús". Esta serie audiovisual compuesta por 18 episodios ofrece una visión integral de la vida y el ministerio de Jesucristo, basada únicamente en los relatos de los evangelios. El Episodio 1 se estrenó como parte destacada del programa en la asamblea del año pasado. Este año, se emitirán los Episodios 2 y 3 entre el viernes y el domingo.



Para obtener más información sobre esta asamblea gratuita y encontrar a cuál asistir cerca de usted, visite jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.



Presentación de calendario o lista de eventos

Qué: Serie de asambleas del 2025 “Adoración pura” presentada por los testigos de Jehová.

Cuándo: 7,8 y 9 de Noviembre de 2025

Dónde: Gimnasio Confederación Deportiva, calle Ohiggins 0110.

Quién: Toda la comunidad está invitada a asistir.

Detalles: La entrada al evento es gratuita. Viernes de 9:20 a.m. a 4:50 p.m.; sábado de 9:20 a.m. a 4:50 p.m.; domingo de 9:20 a.m. a 3:30 p.m. Cada día tendrá una pausa para el almuerzo de una hora y 20 minutos. Se presentarán discursos basados en la Biblia, entrevistas y presentaciones en video. Los temas incluyen:

Viernes 10:10 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Las buenas noticias según Jesús: Episodio 2

“Este es mi Hijo” (parte 1)

Sábado 9:50 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Las buenas noticias según Jesús: Episodio 2

“Este es mi Hijo” (parte 2)

Domingo 1:50 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Las buenas noticias según Jesús: Episodio 3

“Ese soy yo”



Más información: Para más información, visite jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.







