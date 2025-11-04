Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de noviembre de 2025

TESTIGOS DE JEHOVÁ INVITAN A LA COMUNIDAD A SU CONVENCIÓN ANUAL

​La serie de convenciones anual de los testigos de Jehová tendrá lugar en Punta Arenas los días 7, 8 y 9 de noviembre.

testigosdejehovapuq

​Dado que a muchos les interesan los temas relacionados con la fe y espiritualidad, los testigos de Jehová invitan a todos a su serie de asambleas mundiales anuales, cuyo tema de este año 2025 es “Adoración pura”.

Cada año, los Testigos presentan un programa gratuito de tres días, abierto a la comunidad en general. Este año regresarán al Gimnasio Confederación Deportiva en Punta Arenas para celebrar un evento animador que explorará lo que, desde su postura bíblica, implica la adoración verdadera.

Los Testigos son una de las organizaciones de convenciones más grandes del mundo y una vez más se espera que participen más de 800 personas cada día durante los días 7, 8 y 9 de noviembre. Casi 11 millones de personas asistieron a más de 6.000 asambleas de tres días organizadas por los testigos de Jehová en todo el mundo en 2024.

“Una vez más, este año estamos muy contentos de trabajar con la administración del Gimnasio de la Confederación Deportiva para llevar a cabo nuestra asamblea o convencion anual”, destacó Alfredo Olguín portavoz regional de los Testigos de Jehová. “El tema de la asamblea de este año busca brindar claridad a muchas personas que buscan una esperanza. Todos los asistentes se irán renovados, con una mejor comprensión de que significa la adoración y cómo puede ayudarles a afrontar los desafíos actuales”.

El programa de la Asamblea “Adoración pura” de este año incluirá videos basados en la Biblia, discursos y entrevistas sobre temas como:
·¿Qué es la adoración pura?
·¿Qué ve Jesús en cada persona?
·¿Quién es realmente el gobernante del mundo?
·¿Sabe en qué se basan sus creencias?

El momento más emocionante del sábado será el bautismo de estudiantes de la Biblia de la zona. Muchos asistentes también esperan con ansias el Episodio 2 de “Las buenas noticias según Jesús". Esta serie audiovisual compuesta por 18 episodios ofrece una visión integral de la vida y el ministerio de Jesucristo, basada únicamente en los relatos de los evangelios. El Episodio 1 se estrenó como parte destacada del programa en la asamblea del año pasado. Este año, se emitirán los Episodios 2 y 3 entre el viernes y el domingo.

Para obtener más información sobre esta asamblea gratuita y encontrar a cuál asistir cerca de usted, visite jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.

Presentación de calendario o lista de eventos
Qué: Serie de asambleas del 2025 “Adoración pura” presentada por los testigos de Jehová.
Cuándo: 7,8 y 9 de Noviembre de 2025
Dónde: Gimnasio Confederación Deportiva, calle Ohiggins 0110.
Quién: Toda la comunidad está invitada a asistir.
Detalles: La entrada al evento es gratuita. Viernes de 9:20 a.m. a 4:50 p.m.; sábado de 9:20 a.m. a 4:50 p.m.; domingo de 9:20 a.m. a 3:30 p.m. Cada día tendrá una pausa para el almuerzo de una hora y 20 minutos. Se presentarán discursos basados en la Biblia, entrevistas y presentaciones en video. Los temas incluyen:
Viernes 10:10 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Las buenas noticias según Jesús: Episodio 2
“Este es mi Hijo” (parte 1)
Sábado 9:50 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Las buenas noticias según Jesús: Episodio 2
“Este es mi Hijo” (parte 2)
Domingo 1:50 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: Las buenas noticias según Jesús: Episodio 3
“Ese soy yo”

Más información: Para más información, visite jw.org > Sobre nosotros > Asambleas anuales.



578634

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ INICIAN UNA CAMPAÑA MUNDIAL PARA COMPARTIR LA SOLUCIÓN BÍBLICA A LA VIOLENCIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
becacomputadores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ COMPUTADORES A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
debatoarchi

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
testigosdejehovapuq

TESTIGOS DE JEHOVÁ INVITAN A LA COMUNIDAD A SU CONVENCIÓN ANUAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Sin título

SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA ALTO NÚMERO DE INCIDENTES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.