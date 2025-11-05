HALLOWEEN SE VIVE CON ESTILO EN PELUQUERÍA ANTONIO Y EN LAS CALLES DE PUNTA ARENAS

​Entrevista y nota: Alejandra Vera Moya



Cada año, el salón de belleza y peluquería Antonio le da un toque especial a las celebraciones de Halloween, combinando el arte del estilismo con la magia y el misterio de esta fecha tan esperada.



Este 31 de octubre, el tradicional salón —que nunca cierra sus puertas, ni siquiera en días feriados— sorprendió nuevamente a su fiel clientela. Entre tijeras, peinados y risas, los estilistas no solo lucieron originales disfraces, sino que también ofrecieron cortes y servicios con la misma dedicación de siempre. Además, los niños que se acercaron al local fueron recibidos con dulces, sumándose así a la tradicional “búsqueda de golosinas” que llena de vida las calles de Punta Arenas.



Antonio, su propietario, lleva más de 40 años en el rubro. Junto a su hija Romina, quien sigue sus pasos, y Ana, que trabaja hace dos décadas con ellos, hacen de cada Halloween un día especial para grandes y chicos.



Fuera del salón, las calles de la ciudad se llenaron de color, creatividad y alegría. Familias enteras salieron a recorrer las poblaciones, mientras los pequeños, acompañados de sus padres o amigos, golpeaban puertas en busca de dulces. Muchos vecinos también se sumaron a la celebración decorando sus hogares con telarañas, calabazas y luces, preparando con entusiasmo cada detalle para vivir un nuevo Halloween magallánico.



Una jornada que, más allá de los disfraces, refleja el espíritu comunitario y la alegría de compartir en familia y con los vecinos.







​

