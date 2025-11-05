Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

5 de noviembre de 2025

INACAP PUNTA ARENAS IMPULSA LA FERIA LABORAL MÁS GRANDE DE CHILE CON MÁS DE 25 MIL OFERTAS DE EMPLEO

​La “Fiesta de la Empleabilidad” se vive en Magallanes con la participación de más de 20 empresas regionales y miles de oportunidades laborales en todo el país.

ferialaboralinacap

​La Feria Laboral INACAP–CPC 2025, la instancia de empleabilidad más grande del país, ya se está desarrollando en todo Chile y también en INACAP Punta Arenas, reuniendo a más de 1.200 empresas nacionales y ofreciendo más de 25 mil puestos de trabajo para estudiantes, egresados y la comunidad general.

En la región, la feria se vivió de forma presencial hoy 4 de noviembre, pero mañana 5 de noviembre tendremos una nueva jornada en las dependencias de INACAP Punta Arenas, donde más de 20 empresas locales —entre ellas Aguas Magallanes, OMIL, Oviedo, Corcoran y Hotel Explora Torres del Paine— ofrecen vacantes reales y diversas oportunidades de desarrollo laboral.

“La Feria Laboral 2025 de INACAP es una herramienta concreta y efectiva para enfrentar el desempleo de estudiantes o egresados, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social de la región”, destacó Denise Alvarado, Encargada de Emplea, Egresados y Práctica de INACAP Punta Arenas.

A nivel nacional, la feria fue inaugurada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; la Presidenta de la CPC, Susana Jiménez; y el Rector de INACAP, Lucas Palacios, quienes coincidieron en el impacto de esta iniciativa como puente entre la educación, la empresa y el desarrollo del país.

“Esta feria que ofrece más de 25 mil puestos de trabajo nos llena de esperanza para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro para las personas y las empresas. Es una acción concreta para ofrecer más oportunidades de desarrollo y movilidad social”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

Por su parte, el Rector de INACAP, Lucas Palacios, afirmó que “cada año más empresas se suman a esta feria, reafirmando que cuando el mundo público, empresarial y académico se une, podemos impactar positivamente en todos los rincones del país”.

La Feria Laboral INACAP–CPC se desarrolla de forma presencial en todas las sedes de INACAP —incluyendo Punta Arenas— y también en formato online hasta el 7 de noviembre en www.inacap.cl/ferialaboral, donde cualquier persona puede postular a ofertas desde cualquier lugar de Chile.

Además, los asistentes podrán acceder a talleres y asesorías personalizadas para mejorar su currículum, prepararse para entrevistas laborales y fortalecer sus habilidades de empleabilidad.

Emplea Chile INACAP: la nueva plataforma nacional de empleabilidad

Durante la inauguración nacional, se presentó Emplea Chile INACAP (emplea.inacap.cl), una plataforma gratuita abierta a toda la comunidad, que busca convertirse en la red de empleabilidad más grande del país.

A través de la tecnología y la inteligencia artificial, esta herramienta permitirá conectar oportunidades laborales durante todo el año, ofrecer entrenamiento para entrevistas con IA y asistencia personalizada tanto a trabajadores como a empresas.

En INACAP Punta Arenas, la Feria Laboral se consolida como un espacio clave para impulsar el empleo local, conectar talentos regionales con el mundo productivo y contribuir al desarrollo económico y social de Magallanes.

📍 Feria Laboral INACAP–CPC 2025
🗓️ 4 y 5 de noviembre | INACAP Punta Arenas
💻 Postulaciones abiertas hasta el 7 de noviembre en www.inacap.cl/ferialaboral

suplementeropinguino

“EL PINGÜINO”: EL VENDEDOR QUE SIGUE FIEL A LA PRENSA AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
kitsnatales

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gestoosello

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
basetenientecarvajal

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
artistasurbanospuq

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales