INACAP PUNTA ARENAS IMPULSA LA FERIA LABORAL MÁS GRANDE DE CHILE CON MÁS DE 25 MIL OFERTAS DE EMPLEO

​La Feria Laboral INACAP–CPC 2025, la instancia de empleabilidad más grande del país, ya se está desarrollando en todo Chile y también en INACAP Punta Arenas, reuniendo a más de 1.200 empresas nacionales y ofreciendo más de 25 mil puestos de trabajo para estudiantes, egresados y la comunidad general.



En la región, la feria se vivió de forma presencial hoy 4 de noviembre, pero mañana 5 de noviembre tendremos una nueva jornada en las dependencias de INACAP Punta Arenas, donde más de 20 empresas locales —entre ellas Aguas Magallanes, OMIL, Oviedo, Corcoran y Hotel Explora Torres del Paine— ofrecen vacantes reales y diversas oportunidades de desarrollo laboral.



“La Feria Laboral 2025 de INACAP es una herramienta concreta y efectiva para enfrentar el desempleo de estudiantes o egresados, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social de la región”, destacó Denise Alvarado, Encargada de Emplea, Egresados y Práctica de INACAP Punta Arenas.



A nivel nacional, la feria fue inaugurada por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; la Presidenta de la CPC, Susana Jiménez; y el Rector de INACAP, Lucas Palacios, quienes coincidieron en el impacto de esta iniciativa como puente entre la educación, la empresa y el desarrollo del país.



“Esta feria que ofrece más de 25 mil puestos de trabajo nos llena de esperanza para avanzar en la búsqueda de un mejor futuro para las personas y las empresas. Es una acción concreta para ofrecer más oportunidades de desarrollo y movilidad social”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.



Por su parte, el Rector de INACAP, Lucas Palacios, afirmó que “cada año más empresas se suman a esta feria, reafirmando que cuando el mundo público, empresarial y académico se une, podemos impactar positivamente en todos los rincones del país”.



La Feria Laboral INACAP–CPC se desarrolla de forma presencial en todas las sedes de INACAP —incluyendo Punta Arenas— y también en formato online hasta el 7 de noviembre en www.inacap.cl/ferialaboral, donde cualquier persona puede postular a ofertas desde cualquier lugar de Chile.



Además, los asistentes podrán acceder a talleres y asesorías personalizadas para mejorar su currículum, prepararse para entrevistas laborales y fortalecer sus habilidades de empleabilidad.



Emplea Chile INACAP: la nueva plataforma nacional de empleabilidad



Durante la inauguración nacional, se presentó Emplea Chile INACAP (emplea.inacap.cl), una plataforma gratuita abierta a toda la comunidad, que busca convertirse en la red de empleabilidad más grande del país.



A través de la tecnología y la inteligencia artificial, esta herramienta permitirá conectar oportunidades laborales durante todo el año, ofrecer entrenamiento para entrevistas con IA y asistencia personalizada tanto a trabajadores como a empresas.



En INACAP Punta Arenas, la Feria Laboral se consolida como un espacio clave para impulsar el empleo local, conectar talentos regionales con el mundo productivo y contribuir al desarrollo económico y social de Magallanes.



📍 Feria Laboral INACAP–CPC 2025

🗓️ 4 y 5 de noviembre | INACAP Punta Arenas

💻 Postulaciones abiertas hasta el 7 de noviembre en www.inacap.cl/ferialaboral



