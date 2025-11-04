Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de noviembre de 2025

REALIZAN SEMINARIO REGIONAL “AULAS QUE INSPIRAN” UN ESPACIO PARA DESTACAR BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA

Comunicado de prensa.

educacioncharla

​Este lunes 03 de noviembre por la tarde, se realizó el seminario regional “Aulas que inspiran”, en el auditorio Ernesto Livacic de la Umag, en la búsqueda de crear un puente fundamental entre la formación inicial y el ejercicio profesional en el nivel parvulario. Una instancia que nace del plan de gestión de la Unidad de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia en coordinación con la carrera de Educación Parvularia de la Umag y con colaboración del subcomité Sistema de Aseguramiento de la Calidad de dicho nivel educativo.

Destacar el impacto de las buenas prácticas pedagógicas como ejes transformadores en la formación de estudiantes y a la vez como referentes curriculares vivos ha sido el propósito central de este encuentro, permitiendo visualizar prácticas de excelencia, tanto de estudiantes en práctica como de equipos educativos en ejercicio, de tal modo de enriquecer la mirada profesional y fortalecer la calidad de la educación desde sus cimientos.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “el seminario ‘Aulas que inspiran’ nos recuerda que las buenas prácticas pedagógicas no sólo transforman aulas, sino también futuros”, agregando que: “En este Mes de la Educación Parvularia, valoramos profundamente la articulación entre la formación inicial y el ejercicio profesional, reconociendo el rol clave de las instituciones formadoras. Como Gobierno, bajo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del nivel parvulario, porque una educación de calidad comienza desde los primeros años. Invitamos a toda la comunidad regional a sumarse, participar y seguir construyendo juntos una educación parvularia que inspire, incluya y transforme.”

La directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Paola Valenzuela Pino comentó sobre la importancia de reencontrarse con el juego y la participación en el nivel de Educación Parvularia. “Yo creo que las experiencias que hasta el momento hemos visto, más la presentación que hizo Carolina Moraga, de la Subsecretaría de Educación, nos vuelven a llevar al centro, que es lo más importante, el niño y la niña como protagonistas, como actores de sus propios aprendizajes y a nosotras como educadoras y a las comunidades educativas las lleva otra vez a centrarse en generar los espacios y las instancias para que se despliegue ese potencial de participación y de juego de los niños y las niñas”, subrayó.

Alan Carrasco Concha, director regional de la Fundación Integra valoró este espacio: “En el inicio del mes de la Educación Parvularia me parece muy relevante estar hoy día compartiendo con estudiantes en formación, que serán líderes pedagógicas también en cada una de las aulas y el seminario Aulas que inspiran, viene a refrescar, a renovar también este compromiso que tenemos con la casa formadora, en este caso la Universidad de Magallanes, de poder favorecer espacios educativos, ambientes seguros, amorosos y que pueden fortalecer los aprendizajes de niñas y niños”.

Para Carola Ulloa Andrade, jefa de la carrera Pedagogía en Educación Parvularia “ser partícipe de la organización de este seminario nos enorgullece tremendamente como carrera, ya que podemos instar a otras instituciones al trabajo colaborativo y permanente con lo que son las primeras infancias”, junto con ello expresó sentir un tremendo orgullo, por la presentación de estudiantes de quinto año de práctica profesional de la carrera Pedagogía en Educación Parvularia, quienes están realizando una práctica innovadora dentro de una escuela del Servicio Local de Educación”, manifestó emocionada.

La jornada comenzó con la presentación “Juego, Participación y Ciudadanía”, a cargo de la Unidad de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia, prosiguiendo con la ponencia a cargo de la Fundación Integra: "Awkantuyu, ¡Vamos a Jugar!", la ponencia a cargo de Umag: "Raíces del tiempo: aprendemos del pasado para cuidar el futuro", la ponencia a cargo de la Agencia de Calidad: "Aseguramiento de la Calidad en Educación Parvularia", la ponencia de Junji: "Niñeces Jugando: semillas que florecen en libertad" y la ponencia del Servicio Local de Educación Pública Magallanes: "Acciones de transición educativa”.




Presentación en la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa

ENAP PRESENTÓ MONTAJE INFANTIL QUE PROMUEVE EL CUIDADO DE LAS AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
kitsnatales

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gestoosello

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
basetenientecarvajal

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
artistasurbanospuq

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250