AUTORIDADES LOCALES AFINAN DETALLES PARA GARANTIZAR UN PROCESO ELECTORAL SEGURO Y ORDENADO EN ÚLTIMA ESPERANZA

Este martes, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se desarrolló una reunión de coordinación con miras a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, instancia encabezada por el delegado Guillermo Ruiz Santana.

El encuentro reunió a representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, junto a la Municipalidad de Natales y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, con el propósito de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente en toda la provincia.

El delegado Guillermo Ruiz Santana explicó que, “de cara al próximo proceso eleccionario del día 16 de noviembre, hemos sostenido esta segunda reunión de coordinación junto a personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, además del Servicio Local de Educación Pública, que tiene la responsabilidad de facilitar los establecimientos donde se desarrollará el proceso”.

Asimismo, la autoridad provincial detalló que en la provincia de Última Esperanza aproximadamente 25 mil personas estarán habilitadas para sufragar en nueve locales distribuidos a lo largo del territorio, “uno en la comuna de Torres del Paine, otro en Puerto Edén, en Villa Dorotea y seis en la ciudad de Puerto Natales —gimnasio polideportivo, liceo Luis Cruz Martínez, liceo Gabriela Mistral, escuela Juan Ladrillero, escuela Bernardo O’Higgins y escuela Coronel Santiago Bueras—”.

El delegado añadió que “la constitución de mesas se realizará a partir de las 15:00 horas del sábado 15 de noviembre, momento en que los vocales designados deberán concurrir al reconocimiento previo de sus mesas. Este es un proceso que se debe desarrollar dentro de los tiempos y plazos establecidos, y como Delegación velaremos porque todas las coordinaciones se ejecuten de la mejor manera, asegurando un desarrollo ejemplar del proceso”.

Por su parte, el coronel Davor Versalovic, comandante del Destacamento Acorazado N°5 Lanceros, señaló que “acabamos de realizar las coordinaciones necesarias para enfrentar las próximas elecciones del 16 de noviembre. El Ejército, como es tradicional, se hace cargo de los locales de votación para orientar la seguridad en cada recinto, iniciando el proceso de custodia desde el viernes 14. Estamos preparados y comprometidos con el desarrollo eficiente y seguro de este proceso democrático”.

En tanto, el mayor Nicolás Vidal, de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, explicó que Carabineros de Chile desplegará un amplio operativo preventivo y de seguridad pública durante los días previos y durante la jornada electoral. “El domingo 16, nuestra función principal será la custodia en el exterior de los colegios y la recepción de constancias excusatorias. Reiteramos que las únicas excusas válidas por comisaría virtual son las relacionadas a encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación; las demás deben presentarse directamente en los juzgados de policía local. Llamamos a la comunidad a mantener la calma, respetar los espacios y acudir de forma ordenada durante el día para evitar aglomeraciones”, indicó.

Finalmente, Sebastián Fuentes, representante del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, informó que, de acuerdo con las disposiciones ministeriales, “los establecimientos educacionales serán entregados a las Fuerzas Armadas el viernes 14 a las 17 horas, por lo que, debido a la logística del proceso y a las labores de limpieza y sanitización posteriores, se prevé la suspensión de clases el lunes 17 de noviembre, retomando la normalidad el día martes 18”.

Con este encuentro, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la seguridad del proceso electoral, trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, la Municipalidad de Natales y el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes para garantizar un desarrollo ejemplar de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

