5 de noviembre de 2025

VOTO OBLIGATORIO: UNA RESPONSABILIDAD Y OPORTUNIDAD PARA MAGALLANES

​Por: Rodolfo Cárdenas Alvarado. Consejero representante de Tierra del Fuego y presidente regional del Partido Radical

Este 16 de noviembre, las y los magallánicos volveremos a ejercer un derecho que es, al mismo tiempo, una responsabilidad cívica: votar. En esta oportunidad, elegiremos a quienes conducirán el país desde la Presidencia y representarán nuestras voces en el Congreso, a través de las diputaciones. Será una jornada clave para el futuro de Chile y, especialmente, para nuestra región de Magallanes y Antártica Chilena.

El voto obligatorio, que se reinstala en este proceso, no debe entenderse como una imposición, sino como una oportunidad. Nos recuerda que la democracia no se sostiene sola: requiere de la participación activa, informada y consciente de todas y todos. Cada sufragio cuenta. Cada voto tiene el poder de incidir en las decisiones que marcarán el rumbo de nuestro territorio, de nuestras familias y de las generaciones que vendrán.

Por eso, el llamado es claro: informémonos antes de votar. Conozcamos las propuestas de las y los candidatos, analicemos su viabilidad y, sobre todo, su pertinencia con la realidad que vivimos en el extremo austral. Magallanes tiene particularidades que no siempre son comprendidas desde el centro del país. Necesitamos representantes que entiendan las complejidades de nuestra vida cotidiana, que defiendan con fuerza nuestras necesidades en conectividad, desarrollo, educación, salud y medioambiente.

Como fueguino, hago un llamado especial a mis vecinas y vecinos de la isla: no dejemos que otros decidan por nosotros. Estemos atentos a cómo se desarrollará este proceso electoral, revisemos la información oficial, ubiquemos nuestros locales de votación y participemos con convicción. Nuestra voz también cuenta, y es fundamental que se escuche desde este rincón del país donde el compromiso y la resiliencia son parte de nuestra identidad.

El 16 de noviembre no solo elegiremos autoridades; estaremos reafirmando nuestro compromiso con la democracia. Participar es más que un deber: es un acto de amor por nuestra tierra, por Magallanes y por Chile.


“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ

Noticias
Relacionadas
MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

Noticias
Destacadas
AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

