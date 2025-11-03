PATAGONIA RUNNING: CORRIDA ESCOLAR EN TORRES DEL PAINE - UN EVENTO ÚNICO PARA LOS ESTUDIANTES MAGALLÁNICOS

Este próximo fin de semana el Parque Nacional Torres del Paine será el escenario de una nueva edición de la Patagonia Running Corrida Escolar, un evento que promete ser una fiesta del deporte y la naturaleza. El Instituto Nacional del Deporte (IND) ha convocado a más de 700 estudiantes magallánicos de 24 establecimientos educativos para recorrer los maravillosos paisajes de la región en una jornada deportiva única. La corrida, que contará con distancias de 2.5 km y 5 km, está dirigida a estudiantes a partir de los 10 años. El evento busca promover el deporte, la vida saludable y el contacto con la naturaleza, todo en un entorno incomparable como es el Parque Torres del Paine.

Los escolares están muy emocionados por participar en esta carrera que no solo pone a prueba su resistencia física, sino que también les da la oportunidad de disfrutar de uno de los paisajes más impresionantes del mundo. Con más de 700 participantes y representando a 24 colegios de la región, este evento se ha convertido en una de las principales actividades deportivas del año para los jóvenes de Magallanes.

En el programa Polar en el Deporte, tuvimos la oportunidad de conversar con Laura Torres, nutricionista del programa Crecer en Movimiento, quien nos dio detalles sobre la importancia de una buena preparación nutricional para los jóvenes corredores. "El deporte en la infancia es fundamental para el desarrollo físico y emocional de los niños. En esta corrida escolar, además de promover la actividad física, buscamos educar a los jóvenes sobre hábitos saludables y la importancia de una correcta alimentación, tanto antes como después de la competencia. Una nutrición adecuada puede hacer una gran diferencia en su rendimiento y bienestar general," comentó Laura Torres.





