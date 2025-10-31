Punta Arenas,
31 de octubre de 2025

COMIENZA TERCER Y ÚLTIMO PROCESO DE ACREDITACIÓN DE MEDIADORES ANTE EL SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El Servicio abrió su tercer ciclo 2025 para acreditar mediadores penales juveniles, requisito exigido por la Ley N°21.527 para ejecutar programas de mediación y reparación en el sistema de justicia juvenil. ​

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil abrió el tercer ciclo de acreditación del año 2025, invitando a personas naturales interesadas en formar parte del registro de mediadoras y mediadores penales juveniles. Las postulaciones estarán abiertas hasta el lunes 10 de noviembre.

Este proceso forma parte del sistema establecido por la Ley N°21.527, que determina que tanto el Programa de Mediación Penal Juvenil como el componente de mediación del programa Servicio en Beneficio a la Comunidad y Reparación del Daño deben ser ejecutados exclusivamente por profesionales acreditados.

Mediación Penal Juvenil  

La Mediación Penal Juvenil es una vía complementaria a la justicia tradicional, que consiste en un proceso restaurativo y especializado, donde la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador.  

Para la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, la mediación penal juvenil es una herramienta novedosa y oportuna, que ha permitido entregar una reparación concreta a las víctimas, a la vez que genera en los jóvenes una mayor responsabilidad de sus actos. 

“En un proceso de mediación, el joven tiene la oportunidad de realizar un acto de reparación que resulte satisfactorio para la víctima, ya sea una acción comunitaria, un tratamiento en caso de consumo problemático o una reparación directamente orientada hacia ella. A través de esta experiencia, el joven puede dimensionar las implicancias de haberse involucrado en el delito, hecho que genera mejores resultados en sus procesos de cambio conductual”, señaló la directora nacional. 

Toda persona natural que quiera participar del tercer ciclo del proceso 2025, puede encontrar la documentación e información necesaria en la página del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil o ingresando directamente al siguiente hipervínculo: https://www.reinsercionjuvenil.gob.cl/consejode-estandares-y-acreditacion/convocatoria-personas-naturales-2025/


Noticias
Relacionadas
