OFICINA TÉCNICA REGIONAL DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES CONVOCA A CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN EL MARCO DE SU CENTENARIO

Hasta la medianoche del 25 de noviembre permanecerá abierta la 2a Convocatoria Fotográfica "100 años de Monumentos Nacionales", con que la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales celebra el centenario desde su creación, en 1925. Dicha oficina técnica, que funciona al alero de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural (Serpat), efectuó una convocatoria similar en mayo pasado, cuya selección se exhibió recientemente en Punta Arenas en el marco del Día Regional de los Patrimonios y se presentará en el Auditorio del Museo Territorial Yagan Usi a partir del próximo martes 4 de noviembre.

En esta oportunidad, se invita a la comunidad a enviar fotografías que aporten al reconocimiento del patrimonio material protegido, tanto mueble como inmueble, y que además proponga nuevos elementos que requieren protección. En consecuencia, el objetivo del llamado es visibilizar la relación de la ciudadanía con el patrimonio cultural regional, en particular con el patrimonio protegido u otros patrimonios materiales que pudiesen contar con protección oficial. Las bases están disponibles en: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/sites/www.patrimoniocultural.gob.cl/files/2025-10/BASES_OTR.PDF

​

