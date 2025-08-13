Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

​Este jueves 14 de agosto comienzan las inscripciones presenciales para participar en los 11 talleres gratuitos dirigidos a mujeres mayores de 18 años.

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Oficina de la Mujer, anunció que este jueves 14 de agosto, entre las 08:15 y las 13:00 horas, en Av. Independencia 826, comenzarán las inscripciones presenciales para los talleres del segundo semestre de 2025, dirigidos a mujeres mayores de 18 años residentes en la comuna.
 
En esta nueva edición, la Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá 11 talleres gratuitos, que abordarán temáticas como repostería, manicure, costura creativa, pilates, defensa personal, bungee fitness, pole dance, maquillaje, crochet y huertos urbanos. Todos los talleres incluyen entrega de materiales y serán impartidos entre los meses de agosto y noviembre.
 
"El primer semestre tuvimos talleres muy exitosos, con 120 inscritas. Esto ha sido la tónica de los últimos años, pero ahora, justamente por la gran cantidad de mujeres que nos dijeron que quedaron sin cupo, es que hemos aumentado los cupos a 200 para este segundo semestre y ampliado a 11 los talleres", destacó el alcalde Claudio Radonich. "Estos espacios permiten no solo aprender nuevas habilidades, sino también generar vínculos y redes de apoyo entre mujeres", agregó.
 
Respecto al proceso de inscripción, Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, detalló que las interesadas deben asistir de manera presencial con su cédula de identidad vigente. "Se da prioridad a alumnas nuevas, debido a que los cupos son limitados. Las personas que ya participaron en el primer semestre quedarán automáticamente en lista de espera. No quiere decir que no se puedan inscribir, pero sí que quedarán en lista de espera y la prioridad será para las personas nuevas".
 
Algunos talleres, como repostería y manicure, se ofrecerán en hasta tres grupos debido a su alta demanda, mientras que otros, como costura creativa y quiromasaje, tendrán doble versión. "Los talleres se distribuyen tratando de llegar a distintos públicos y rangos etarios", subrayó Biskupovic.
 
Finalmente, el alcalde Radonich recordó que, con estos talleres, junto con los del centro cultural, los del adulto mayor y los elencos, se alcanza una cifra récord de inscritos: "Estamos hablando de casi 3 mil personas participando en estos diversos talleres, pensados para todos los gustos y organizados por la municipalidad de nuestra ciudad, justamente para que los vecinos de todas las edades puedan disfrutar, aprender distintas técnicas, vincularse con más personas en un ambiente seguro y con muy buenos profesores".


JUZGADO DE GARANTÍA DE PUNTA ARENAS ORDENA EL ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL DE IMPUTADA POR PARRICIDIO

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

EXPO FERIA DE EMPRENDEDORAS INDÍGENAS: EN TRES AÑOS MÁS DE 200 MUJERES HAN FORTALECIDO SUS NEGOCIOS CON IDENTIDAD Y PERTINENCIA CULTURAL

ANTE AUMENTO DE CONSULTAS RESPIRATORIAS, SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES LLAMA A REFORZAR AUTOCUIDADO Y EVITAR AGLOMERACIONES

"MES DE PILOTO PARDO: UN PUNTO DE ENCUENTRO CON NUESTRA HISTORIA ANTÁRTICA"

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
+56 61 2241417 / +56 61 2241909
