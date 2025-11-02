TRENZAR LECTURAS: EL ARTE DE LOS MEDIADORES QUE CONECTAN MUNDOS EN MAGALLANES

En un mundo acelerado y digital, existen figuras silenciosas cuya labor es crucial: Los mediadores de lectura. Son arquitectos de la imaginación, facilitadores del pensamiento crítico y tejedores de comunidad. Su trabajo, a menudo invisible pero fundamental para el desarrollo social y cultural, fue el eje central del Seminario de Formación “Trenzar Lecturas”, que se realizó este jueves 30 de octubre en Punta Arenas.

El encuentro, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocó a educadores, bibliotecarios y agentes culturales en el Auditorio de la Contraloría Regional de Magallanes. El objetivo fue reflexionar sobre la mediación lectora, pero también revitalizarla con metodologías participativas y conectarla con el legado vivo de Gabriela Mistral, justo cuando se conmemoran 80 años de su Premio Nobel.

El Seremi de las Culturas, Luis Navarro Almonacid, destacó la importancia de esta instancia para fortalecer el ecosistema del libro en la región. “¿Qué será de Chile en el cielo?, se preguntaba Gabriela Mistral. Hoy en el seminario Trenzando Lecturas vivimos un espacio maravilloso donde el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral inspira a los mediadores a tener mayores herramientas, a utilizar este campo semántico del amor y la ternura, que nuestra premio Nobel, que este año cumple 80 años de ese reconocimiento, nos sigue inspirando para poder transformar con la lectura a las comunidades”, señaló la autoridad.

LA VIGENCIA DE MISTRAL Y LA EXPERIENCIA REGIONAL

La jornada estuvo marcada por la confluencia del pensamiento académico y la experiencia práctica. La conferencia principal estuvo a cargo de Víctor Berríos Chacón, académico y Director del Magíster en Liderazgo Escolar de la Universidad San Sebastián, quien abordó “El pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral”.

“La idea fundamental que compartimos hoy es la que está en el texto 'Ama' de Gabriela Mistral, que dice que no somos aprendices sino de amor; comencemos pronto. El ethos pedagógico mistraliano, el pensamiento de Gabriela Mistral se enfoca en que debemos aprender el amor como fenómeno fundamental de la existencia humana. Lo mismo que dice Humberto Maturana, lo mismo que dicen otros pensadores a nivel internacional. Esa es la idea central de que nosotros los seres humanos somos aprendices de amor en esta tierra y el amor se manifiesta a través de la belleza y la inteligencia está al servicio de la belleza para poder sentir el amor que produce la naturaleza, que producen otros cuando ejercen su oficio con esa vocación sagrada que está dentro de la palabra mistraliana”, profundizó el académico.

El seminario tuvo un especial espacio en el que se presentó el “Panel de experiencias regionales en mediación”. Este bloque puso en valor el trabajo que se desarrolla en Magallanes. Se escucharon las voces de Rhomina Álvarez Castillo, quien compartió sobre el Club de Lectura “Marca Página” del Liceo María Auxiliadora; Fernanda Poblete, encargada de la Biblioteca N°47 y cuentacuentos, que día a día encanta a nuevos lectores; y la propuesta para la primera infancia, presentada por Aylin Delgado (Jardín Caperucita Roja - Junji) y Marlene Díaz Haro (Jardín Akar - Integra), quienes exhibieron cómo la mediación no es una fórmula única, sino un ejercicio de adaptación y sensibilidad que comienza desde la sala cuna.

LOS "OFICIOS DE LA POETA"

Tras una pausa, la jornada continuó con una intervención artística que aportó un sello de identidad local. Yaya Vargas, personificó a una estudiante de Gabriela Mistral, recordando el paso de la poeta (1918-1920) como profesora en el Liceo de Niñas de Punta Arenas (hoy Sara Braun), mientras que el autor y compositor magallánico, Julio Argentino Díaz, estuvo a cargo de la musicalización.

Al cierre del seminario, la Fundación Cambalache, dirigió el bloque “Oficios de la Poeta”. Daniela Escobar Alarcón, bibliotecóloga e integrante de esta organización, guió una actividad práctica. En ella, los asistentes indagaron en las múltiples facetas de Gabriela Mistral (maestra, cónsul, intelectual, poeta) como una forma de encontrar nuevas estrategias para potenciar la creatividad. La jornada concluyó con una plenaria, donde las 60 personas que acudieron a la cita compartieron los versos creados durante el taller.

“Trenzar Lecturas” no fue sólo un homenaje a Mistral, sino que también una celebración y un acto de justicia para quienes, día a día, en bibliotecas, escuelas y jardines, asumen el desafiante oficio de tender puentes entre personas e historias.





