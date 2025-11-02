Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

2 de noviembre de 2025

TRENZAR LECTURAS: EL ARTE DE LOS MEDIADORES QUE CONECTAN MUNDOS EN MAGALLANES

Seminario, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ​

BERRÍOS

En un mundo acelerado y digital, existen figuras silenciosas cuya labor es crucial: Los mediadores de lectura. Son arquitectos de la imaginación, facilitadores del pensamiento crítico y tejedores de comunidad. Su trabajo, a menudo invisible pero fundamental para el desarrollo social y cultural, fue el eje central del Seminario de Formación “Trenzar Lecturas”, que se realizó este jueves 30 de octubre en Punta Arenas.

El encuentro, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocó a educadores, bibliotecarios y agentes culturales en el Auditorio de la Contraloría Regional de Magallanes. El objetivo fue reflexionar sobre la mediación lectora, pero también revitalizarla con metodologías participativas y conectarla con el legado vivo de Gabriela Mistral, justo cuando se conmemoran 80 años de su Premio Nobel.

El Seremi de las Culturas, Luis Navarro Almonacid, destacó la importancia de esta instancia para fortalecer el ecosistema del libro en la región. “¿Qué será de Chile en el cielo?, se preguntaba Gabriela Mistral. Hoy en el seminario Trenzando Lecturas vivimos un espacio maravilloso donde el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral inspira a los mediadores a tener mayores herramientas, a utilizar este campo semántico del amor y la ternura, que nuestra premio Nobel, que este año cumple 80 años de ese reconocimiento, nos sigue inspirando para poder transformar con la lectura a las comunidades”, señaló la autoridad.

LA VIGENCIA DE MISTRAL Y LA EXPERIENCIA REGIONAL

La jornada estuvo marcada por la confluencia del pensamiento académico y la experiencia práctica. La conferencia principal estuvo a cargo de Víctor Berríos Chacón, académico y Director del Magíster en Liderazgo Escolar de la Universidad San Sebastián, quien abordó “El pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral”.

“La idea fundamental que compartimos hoy es la que está en el texto 'Ama' de Gabriela Mistral, que dice que no somos aprendices sino de amor; comencemos pronto. El ethos pedagógico mistraliano, el pensamiento de Gabriela Mistral se enfoca en que debemos aprender el amor como fenómeno fundamental de la existencia humana. Lo mismo que dice Humberto Maturana, lo mismo que dicen otros pensadores a nivel internacional. Esa es la idea central de que nosotros los seres humanos somos aprendices de amor en esta tierra y el amor se manifiesta a través de la belleza y la inteligencia está al servicio de la belleza para poder sentir el amor que produce la naturaleza, que producen otros cuando ejercen su oficio con esa vocación sagrada que está dentro de la palabra mistraliana”, profundizó el académico.

El seminario tuvo un especial espacio en el que se presentó el “Panel de experiencias regionales en mediación”. Este bloque puso en valor el trabajo que se desarrolla en Magallanes. Se escucharon las voces de Rhomina Álvarez Castillo, quien compartió sobre el Club de Lectura “Marca Página” del Liceo María Auxiliadora; Fernanda Poblete, encargada de la Biblioteca N°47 y cuentacuentos, que día a día encanta a nuevos lectores; y la propuesta para la primera infancia, presentada por Aylin Delgado (Jardín Caperucita Roja - Junji) y Marlene Díaz Haro (Jardín Akar - Integra), quienes exhibieron cómo la mediación no es una fórmula única, sino un ejercicio de adaptación y sensibilidad que comienza desde la sala cuna.

LOS "OFICIOS DE LA POETA"

Tras una pausa, la jornada continuó con una intervención artística que aportó un sello de identidad local. Yaya Vargas, personificó a una estudiante de Gabriela Mistral, recordando el paso de la poeta (1918-1920) como profesora en el Liceo de Niñas de Punta Arenas (hoy Sara Braun), mientras que el autor y compositor magallánico, Julio Argentino Díaz, estuvo a cargo de la musicalización.

Al cierre del seminario, la Fundación Cambalache, dirigió el bloque “Oficios de la Poeta”. Daniela Escobar Alarcón, bibliotecóloga e integrante de esta organización, guió una actividad práctica. En ella, los asistentes indagaron en las múltiples facetas de Gabriela Mistral (maestra, cónsul, intelectual, poeta) como una forma de encontrar nuevas estrategias para potenciar la creatividad. La jornada concluyó con una plenaria, donde las 60 personas que acudieron a la cita compartieron los versos creados durante el taller.

“Trenzar Lecturas” no fue sólo un homenaje a Mistral, sino que también una celebración y un acto de justicia para quienes, día a día, en bibliotecas, escuelas y jardines, asumen el desafiante oficio de tender puentes entre personas e historias.




c6ac46af-feb0-4cde-8ef6-0fd2b218ba73

"MAGALLANES EN 100 PALABRAS" INVITA A RETRATAR LA PATAGONIA EN RELATOS BREVES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
nuestrospodcast
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
SANCHEZ LOGO 336X336
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ LOGO 336X336
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.