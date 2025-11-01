Punta Arenas,
1 de noviembre de 2025

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE SERNAPESCA EMPLAZAN A CANDIDATOS PRESIDENCIALES A PRONUNCIARSE SOBRE LA LEY DE PESCA Y ACUICULTURA

En el marco de su aniversario N°30. ​

En el marco de su aniversario N°30, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, AFUS, expresó su preocupación y molestia ante la falta de propuestas claras sobre pesca y acuicultura en las candidaturas presidenciales, así como la ausencia de avances del actual Gobierno para asegurar una implementación efectiva de la nueva Ley de Pesca.

Durante los últimos dos años, la AFUS ha sostenido una veintena de reuniones con autoridades de Gobierno, con el fin de presentar las evidentes necesidades de fortalecimiento Institucional proponiendo una fórmula de aumento de la recaudación fiscal, para que la labor fiscalizadora esté al nivel de la demanda del sector. A pesar de ello, no existen señales claras de compromiso político para robustecer al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

“El debilitamiento de Sernapesca no solo impacta nuestras condiciones de trabajo; pone en riesgo el resguardo de los recursos marinos, la sostenibilidad de la actividad. La ausencia de definiciones políticas claras no es una omisión técnica: es una señal de desinterés hacia la soberanía alimentaria y la sustentabilidad del país”, expresó el presidente nacional de AFUS, César Acuña.

Las cifras son elocuentes: el presupuesto anual para control y vigilancia representa apenas el 0,6% de los ingresos de la industria fiscalizada. Esto se traduce en un fiscalizador cada 72 kilómetros de costa y menos de dos funcionarios por cada uno de los 585 puntos de desembarques pesqueros del país.

Chile necesita una política pesquera y acuícola acorde con los desafíos actuales, sentenciaron desde el organismo gremial que cumplió 30 años en la defensa de los derechos funcionarios. Desde AFUS reiteraron su llamado al Gobierno y a quienes aspiran a gobernar, para que otorguen prioridad al fortalecimiento del Sernapesca y garanticen que la nueva Ley de Pesca se cumpla en la práctica y no solo en el papel.

"Sin recursos suficientes, personal idóneo y herramientas tecnológicas, se continuará favoreciendo a quienes lucran con la pesca ilegal y afectando la seguridad alimentaria del país", expresó el presidente nacional de AFUS, César Acuña.

SERNAPESCA CUENTA NUEVAMENTE CON UNA IMPORTANTE HERRAMIENTA DE FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES

PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

