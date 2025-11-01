EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE LA JUNJI DE PORVENIR VALORAN SU PARTICIPACIÓN EN PASANTÍA NACIONAL EN ARICA Y PARINACOTA

“La pasantía permitió vivenciar experiencias profundamente significativas, en las que se evidenció una práctica educativa libre de temores frente al adultocentrismo y alejada de directrices rígidas pero siempre dentro de una gran responsabilidad pedagógica”, aseveró la educadora de párvulos del Jardín Infantil “Pepita de Oro” de Porvenir, Claudia Massa Rettig, de su experiencia en la quinta y última versión de la Pasantía Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), que este 2025 tiene lugar en la Región de Arica y Parinacota, instancia desarrollada junto a la Universidad Católica de Temuco.

Claudia participó junto a otras funcionarias de “Pepita de Oro” y del establecimiento “Papelucho”, igual de Porvenir y de los recintos “Caperucita Roja” y “Costanera del Estrecho” de Punta Arenas, además de profesionales de la Dirección Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena de la Junji.

La educadora agregó que el encuentro “invitó a reconocer el valor de la reflexión y del estudio constante como herramientas fundamentales para defender posturas educativas y sustentar decisiones con fundamentos teóricos y éticos sólidos”. Destacó la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión compartida, proponiendo una mirada constructiva y analítica, tanto personal como grupal.

“Este ejercicio colectivo permitió fortalecer la práctica pedagógica, reconociendo y valorando los saberes y experiencias de las familias y priorizando las necesidades, intereses y características de niñas y niños, en el contexto en que nos desenvolvemos. La pasantía deja como legado la convicción que educar con sentido, reflexión y compromiso es posible cuando se integran la responsabilidad pedagógica, el trabajo colaborativo y el respeto profundo por la infancia”, cerró Claudia.

Por el bienestar integral de la primera infancia

La directora del Jardín Infantil “Papelucho”, Francis Meza Meza, calificó como “una tremenda experiencia participar en la pasantía. Es un hito formativo que invitó e instó a seguir transformando prácticas pedagógicas, relevando la educación inicial, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de derecho, ciudadanía y el bienestar integral de la primera infancia”.

Francis agradeció a las comunidades educativas de los jardines infantiles “Las Llosyas” y “Rabito” de Arica, “por su humildad en abrirnos puertas y compartir saberes”. Igualmente, tuvo palabras de elogio para la Junji, “que me permitió construir experiencia, fortalecer mi vocación por la Educación Parvularia, relevar la reflexión entre pares y fortalecer el quehacer de cada una”.

Una oportunidad de aprendizaje y desarrollo

Más de 200 funcionarias y funcionarios de jardines infantiles de administración directa y direcciones regionales de Chile participarán en la quinta y última versión de la Pasantía Nacional 2025: reflexión y sistematización de la práctica pedagógica.

Fue desde el martes 21 de octubre y por tres días consecutivos la primera parte, con la diversificación de la enseñanza y la generación de redes vinculares para el desarrollo de territorios educativos, como temas centrales. Para esto, hubo charlas magistrales de las docentes Daniela Puentes y Blanca Hermosilla, ambas educadoras de párvulos con gran experiencia académica.

En el caso de Puentes, actualmente es jefa de la carrera de Educación Parvularia en la Universidad de Chile, doctora en educación en la Universidad de Deusto Bilbao, España y magister en educación mención currículo de la Universidad Católica del Maule.

Por su parte, Hermosilla posee una gran trayectoria nacional e internacional. Fue consultora UNICEF para la implementación de la política de infancia en Guatemala y consultora del Ministerio de Educación de República Dominicana para la formación continua docente.

“Las Llosyas” y “Rabito”

Las participantes tuvieron la oportunidad también de conocer, en las denominadas caminatas pedagógicas, los jardines infantiles de administración directa de la Junji “Rabito” y “Las Llosyas” –ambos ubicados en Arica– que se prepararon como centros de pasantía.

Las participantes se dividen en dos grupos. Las de Magallanes compartieron con equipos de las regiones de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Maule, Los Lagos y Aysén. Posteriormente, desde el martes 4 de noviembre, estarán desde las regiones de Antofagasta, Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.

De esta forma, la pasantía conlleva beneficios de doble impacto. Por una parte, docentes, profesionales y técnicas vinculadas a la Educación Parvularia conocen en terreno, nuevas experiencias educativas en jardines infantiles de la Junji, insertos en distintos contextos territoriales, ampliando su visión y promoviendo el aprendizaje entre pares. Así también, es una oportunidad para la región anfitriona, pues se le entrega asesoría, acompañamiento y se refuerza la gestión integrada.

La directora regional de la Junji Magallanes, Paola Valenzuela Pino, concluyó que “siempre será importante que se generen espacios donde las profesionales de las distintas unidades educativas de Chile se detengan a reflexionar y revisar su práctica pedagógica, para seguir dando sentido a la tarea de educar y para comprender los diversos contextos en los cuales nos toca ejercer la pedagogía. La Junji ha desarrollado esta estrategia varios años, dando así la posibilidad de contar con centros de referencia y que muchas funcionarias tengan la oportunidad de seguir perfeccionándose”.



