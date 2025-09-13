PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL VILLA LAS NIEVES VISITARON LA IVª BRIGADA AÉREA

Los niños y niñas participaron de una exposición estática preparada por los Aviadores Militares en la Base Aérea Chabunco, donde pudieron conocer el trabajo que realizan los Comandos de Aviación, Observadores Terrestres, Tripulantes Aéreos, personal de salud y Pilotos.

El martes 9 de septiembre, en el marco de las actividades por Fiestas Patrias y de vinculación con la comunidad magallánica, el martes 9 de septiembre la IVª Brigada Aérea abrió las puertas de la Base Aérea Chabunco para recibir a los párvulos del nivel medio mayor del Jardín Infantil Villa Las Nieves.

Durante la jornada, los niños y niñas participaron de una exposición estática preparada por los Aviadores Militares, donde pudieron conocer el trabajo que realizan los Comandos de Aviación, Observadores Terrestres, Tripulantes Aéreos, personal de salud y Pilotos.

La actividad incluyó también la posibilidad de interactuar directamente con las aeronaves icónicas de la IVª Brigada Aérea, el DHC-6 Twin Otter, el F-5 Tigre III y el helicóptero Bell-412, despertando gran entusiasmo entre los pequeños visitantes.

Además de recorrer las exhibiciones, los párvulos tuvieron la oportunidad de conversar con el personal militar, conocer de primera fuente sus funciones y responsabilidades en la Región de Magallanes, al igual que disfrutar de una experiencia educativa y recreativa al mismo tiempo.





