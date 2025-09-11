"CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO" ABORDÓ SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS EN VÍSPERAS DE FIESTAS PATRIAS

​Este jueves 11 de septiembre se emitió el capítulo número 23 del programa “Carabineros al Fin del Mundo” por las pantallas de Polar Comunicaciones, con la conducción del equipo de la institución y la participación de invitados de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) Magallanes y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Punta Arenas.

En el primer bloque, el capitán Iván Barrientos Tapia, jefe de la SIAT Magallanes, junto al sargento segundo Mahicol Mellado Ovando, perito de la misma unidad, entregaron un completo análisis sobre la seguridad vial en el marco de las Fiestas Patrias, época donde aumenta el flujo vehicular y los riesgos en las rutas de la región.

Los especialistas destacaron los planes preventivos desplegados en carreteras como la Ruta 9 y los pasos internacionales, enfatizando en factores de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, la conducción distraída, el cansancio y el estado de los vehículos. Además, hicieron un llamado a la comunidad a derribar mitos sobre supuestos métodos para disminuir los efectos del alcohol y recordaron la importancia de respetar la Ley de Tránsito.

En este espacio también se repasaron las cifras del segundo operativo nacional conjunto con la PDI, realizado el 8 y 9 de septiembre, donde se detuvo a 53 personas, se realizaron más de 3.000 controles y se detectaron infracciones migratorias que incluyeron la expulsión de un ciudadano extranjero condenado previamente en la región.

El segundo bloque estuvo a cargo del capitán Alberto Muñoz Muena, jefe del Labocar Punta Arenas, quien se refirió al lamentable incendio ocurrido en calle Gerónimo de Alderete, que dejó una víctima fatal y a un hombre gravemente herido. En este contexto, analizó las causas más comunes de los incendios en la región, como el mal uso de braseros, estufas y parrillas, entregando recomendaciones clave para prevenir tragedias, especialmente en días festivos.

Asimismo, se abordaron temas vinculados al aumento de la actividad comercial por Fiestas Patrias, incluyendo los fraudes más frecuentes como el uso de billetes falsos y estafas electrónicas. El capitán Muñoz entregó orientaciones prácticas para comerciantes y consumidores, entre ellas reconocer medidas de seguridad en los billetes y acudir a Carabineros ante cualquier irregularidad.

Con un fuerte llamado a la prevención, la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana, el programa concluyó reafirmando el compromiso de Carabineros con la comunidad magallánica en estas celebraciones. “Carabineros al Fin del Mundo” se transmite cada jueves a las 16:00 horas por Polar Comunicaciones, ofreciendo un espacio de conversación sobre temas de seguridad, prevención y comunidad en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.



​







​

