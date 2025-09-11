Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

"CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO" ABORDÓ SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS EN VÍSPERAS DE FIESTAS PATRIAS

Carabineros al fin del Mundo

WhatsApp Image 2025-09-11 at 4

​Este jueves 11 de septiembre se emitió el capítulo número 23 del programa “Carabineros al Fin del Mundo” por las pantallas de Polar Comunicaciones, con la conducción del equipo de la institución y la participación de invitados de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) Magallanes y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Punta Arenas. 

 En el primer bloque, el capitán Iván Barrientos Tapia, jefe de la SIAT Magallanes, junto al sargento segundo Mahicol Mellado Ovando, perito de la misma unidad, entregaron un completo análisis sobre la seguridad vial en el marco de las Fiestas Patrias, época donde aumenta el flujo vehicular y los riesgos en las rutas de la región. 

Los especialistas destacaron los planes preventivos desplegados en carreteras como la Ruta 9 y los pasos internacionales, enfatizando en factores de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, la conducción distraída, el cansancio y el estado de los vehículos. Además, hicieron un llamado a la comunidad a derribar mitos sobre supuestos métodos para disminuir los efectos del alcohol y recordaron la importancia de respetar la Ley de Tránsito. 

 En este espacio también se repasaron las cifras del segundo operativo nacional conjunto con la PDI, realizado el 8 y 9 de septiembre, donde se detuvo a 53 personas, se realizaron más de 3.000 controles y se detectaron infracciones migratorias que incluyeron la expulsión de un ciudadano extranjero condenado previamente en la región. 

 El segundo bloque estuvo a cargo del capitán Alberto Muñoz Muena, jefe del Labocar Punta Arenas, quien se refirió al lamentable incendio ocurrido en calle Gerónimo de Alderete, que dejó una víctima fatal y a un hombre gravemente herido. En este contexto, analizó las causas más comunes de los incendios en la región, como el mal uso de braseros, estufas y parrillas, entregando recomendaciones clave para prevenir tragedias, especialmente en días festivos. 

 Asimismo, se abordaron temas vinculados al aumento de la actividad comercial por Fiestas Patrias, incluyendo los fraudes más frecuentes como el uso de billetes falsos y estafas electrónicas. El capitán Muñoz entregó orientaciones prácticas para comerciantes y consumidores, entre ellas reconocer medidas de seguridad en los billetes y acudir a Carabineros ante cualquier irregularidad. 

 Con un fuerte llamado a la prevención, la seguridad vial y la responsabilidad ciudadana, el programa concluyó reafirmando el compromiso de Carabineros con la comunidad magallánica en estas celebraciones. “Carabineros al Fin del Mundo” se transmite cada jueves a las 16:00 horas por Polar Comunicaciones, ofreciendo un espacio de conversación sobre temas de seguridad, prevención y comunidad en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.




imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

Leer Más

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
nuestrospodcast
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
REGALOS DE NAVIDAD

ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIR A NIÑOS EN ENTREGA DE REGALOS DE NAVIDAD

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacapinus

DE PUNTA ARENAS A DINAMARCA: INACAPINO PARTICIPARÁ EN EL HYDROGEN RISING STARS EN LA WORLD HYDROGEN WEEK DE COPENHAGUE 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ramonaguilarPNL

RAMON AGUILAR, CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO, EXPUSO SUS PROPUESTAS Y VISIÓN POLÍTICA EN POLAR COMUNICACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250