Punta Arenas,
9 de septiembre de 2025

SEREMI DESTACA ATENCIÓN UNIVERSAL DE PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTO- ADOLESCENTE DE PACIENTES CON SOSPECHA Y REHABILITACIÓN DE TEA EN PUERTO NATALES

​Comenzará a funcionar durante este segundo semestre y se enmarca e la Ley TEA

prapstea

​En Puerto Natales durante este segundo semestre comenzará a funcionar el Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS) de Atención Integral al Desarrollo Infanto Adolescente, destinado a la pesquisa, diagnóstico y rehabilitación de pacientes con sospecha de autismo perteneciente al grupo etario comprendido entre los cero y 18 años.
Este sería el segundo Programa que se instala en la región de Magallanes, después de Punta Arenas, en el marco de la implementación Ley N° 21.545 o Ley TEA. Para este fin se cuenta con un equipo multisciplinario de profesionales que serán los encargados de atender a niños y adolescentes con sospecha de autismo, derivados principalmente del Centro de Salud Familiar Dr. Juan Lozic. Este Programa funcionará físicamente en la ex farmacia comunal en calle Esmeralda N°630, que se encuentra a un costado del gimnasio “José Miguel Carrera”.

 
La referente de autismo de la Secretaría Regional de Salud, Kadlen Hernández, explicó que se sostuvo un encuentro de trabajo con profesionales de la Cormunat y con el equipo que llevará este Programa para reforzar las directrices ministeriales y también conocer la dependencia donde funcionará. “Nos reunimos con todo el equipo que integra este programa para evaluar las orientaciones técnicas, las normativas, las coordinaciones que se han realizado de forma interna para tener una implementación basada bajo la normativa desde el Ministerio de Salud. También pudimos evaluar las instalaciones de la infraestructura donde va a estar instalado este PRAPS, el cual cumple también con las orientaciones técnicas ministeriales”, detalló.

 
Sostuvo que la importancia de la instalación de este Programa es intervenir a temprana edad. “Como se llama atención integral al desarrollo infanto adolescente, es un programa de rehabilitación y de evaluación diagnóstica hacia el autismo, pero también tienen dos componentes más que tienen que ver con la alteración del neurodesarrollo y alteraciones músculo esqueléticas. Por un lado, se trabaja en la evaluación diagnóstica inicial para niños, niñas y adolescentes que estén con sospecha de autismo, para poder evidenciar un diagnóstico más temprano y más precoz, y por otra parte, es la rehabilitación con diagnósticos ya realizado de autismo, que está enfocado en poder potenciar la autonomía e insertarlo dentro de la comunidad para la vida diaria”, sostuvo Kadlen Hernández.

 
La Seremi de Salud, Dra. Lidia Amarales, calificó como inédito el funcionamiento de este Programa ya que se enmarca en una comuna que cuenta con APS Universal por lo tanto también será un Programa TEA Universal. Señaló que “aquí tenemos una Atención Primaria Universal en la cual van a poder acceder tanto los pacientes que tienen seguro público como los pacientes que tienen seguro privado o de las Fuerzas Armadas. Es un trabajo integral desde la escuela, desde el jardín infantil, con un diagnóstico precoz de los niños que tengan una neurodiversidad, para que así le podamos entregar las mejores herramientas para que puedan ser niños felices”.

 
La autoridad, acotó que el Presidente de la República, Gabriel Boric ha sido muy claro que el TEA va a ser y está haciendo un programa prioritario, “y aquí lo estamos viendo en Puerto Natales, con la creación de un programa integral que va a poder recibir a todos los niños y adolescentes de Puerto Natales para tener esta atención”.

 
La Dra. Lidia Amarales durante su visita a la capital de Última Esperanza conoció las instalaciones donde funcionará este PRAPS y también tuvo la oportunidad de compartir con el equipo multisciplinario a cargo.

 
Verónica Muñoz Miranda, como fonoaudióloga y coordinadora del Programa AIDIA (atención integral al desarrollo infanto adolescente) comentó que desde julio de este año se comenzó a conformar el equipo de trabajo. “En agosto completamos el equipo de 8 profesionales. Cuenta con 2 terapeutas ocupacionales, una psicóloga, un kinesiólogo, una trabajadora social, una médico y una enfermera”.

 
Mientras se espera la implementación definitiva del recinto que los acogerá, como Programa se han llevado a cabo diversas estrategias de difusión. “Se han hecho distintas reuniones con agrupaciones de la sociedad civil, con establecimientos educacionales, con las entidades que trabajan con la población infanto- adolescente de la comuna y así realizar la difusión de las prestaciones y el trabajo que se va a ejecutar en el programa”, detalló.

 
Explicó que las derivaciones de los pacientes se efectuarán desde CESFAM Dr. Juan Lozic, y desde “ahí en el programa pasan por la evaluación diagnóstica, se programa un plan de tratamiento y se realiza la intervención del niño y sus familias”.

 
A nivel Regional se cuenta con un diagnóstico Regional de TEA del año 2023, el cual arroja 168 niños/as y adolescentes con diagnostico confirmado de Autismo en la comuna de Puerto Natales.





“CONVERSAR NOS CONECTA”: MAGALLANES CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON HITO COMUNICACIONAL EN LA PLAZA DE ARMAS Y ENTREGA PLACA INFORMATIVA DE LÍNEA *4141

