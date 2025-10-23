MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PREPARA OPERATIVO ESPECIAL POR DÍA DE TODOS LOS SANTOS

​Con una serie de trabajos de hermoseamiento y un despliegue coordinado de servicios, la Municipalidad de Punta Arenas se prepara para conmemorar el Día de Todos los Santos, fecha en la que se estima la visita de cerca de 40 mil personas al Cementerio Municipal Sara Braun.



El alcalde Claudio Radonich destacó que el recinto, de ocho hectáreas y con más de 69 mil personas sepultadas, ha sido objeto de importantes labores de mantenimiento durante las últimas semanas. "Nuestros vecinos que descansan en paz merecen un entorno digno. Hemos hecho varias inversiones para que este lugar esté bonito y sea un espacio de encuentro y respeto. Se instalaron baños químicos, se podaron 636 árboles y reforzamos la limpieza para mantener todo en buen estado durante estos días de alta afluencia", señaló.

El jefe comunal agregó que el cementerio funcionará con sus tres accesos habilitados, Avenida Bulnes, Angamos y Bilbao, en horario de verano, desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, ampliándose a las 20:00 el viernes 1 de noviembre. "Sabemos que muchos vecinos visitan a sus seres queridos con flores y recuerdos, por eso también dispusimos más puntos de recolección de basura y reforzamos la seguridad vial en el entorno", añadió.

Como cada año, la conmemoración contará con dos misas, a las 10:00 y 16:00 horas, y la tradicional romería del Cuerpo de Bomberos a las 11:30 horas. En cuanto a las obras recientes, el administrador del cementerio, César Gallardo, detalló que se realizaron labores de pintura, limpieza de piletas, restauración de la gruta de Lourdes e instalación de una nueva pileta en el sector de nichos. "También se habilitó un pequeño espacio de meditación junto a la nueva gruta, con bancas y agua en circulación. Estamos haciendo todo para recibir a los visitantes en las mejores condiciones", explicó.

Paralelamente, la Dirección de Rentas y Patentes informó que se autorizaron 93 puestos de venta, ubicados en el bandejón central de Avenida Bulnes, entre Capitán Guillermos y Carrera, y en el costado de calle Angamos, donde se instalarán los food trucks. "La mayor parte corresponde a venta de flores, con 51 permisos. Además, se suman 12 puestos de productos alusivos, 8 de artesanía, 14 de comida, 6 carros de comida y 2 de golosinas", detalló el director Ricardo Barría. Los permisos estarán vigentes entre el miércoles 29 de octubre y el domingo 2 de noviembre, en el mismo horario de funcionamiento del cementerio.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, informó que se reforzarán los dispositivos preventivos en los accesos y calles aledañas. "Esperamos un flujo vehicular mayor al habitual, por lo que pedimos paciencia y respeto por las normas de tránsito. Carabineros y Seguridad Ciudadana estarán presentes durante toda la semana", indicó.