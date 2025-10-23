Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

MUNICIPIO Y CLÍNICA RED SALUD MAGALLANES FORTALECEN CONVENIO CON NUEVOS DESCUENTOS

​Ahora los vecinos podrán utilizar la Tarjeta Punta Arenas los domingos y, durante octubre y noviembre, acceder hasta a un 40% de descuento en mamografías.

MC 1
La Municipalidad de Punta Arenas y Clínica Magallanes anunciaron este jueves la modificación y ampliación del convenio vigente, con el propósito de entregar mayores beneficios a los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas. La actualización contempla nuevos descuentos sobre el copago de los pacientes y la incorporación de atenciones los días domingo, dentro de la campaña "Domingos de Red Salud".

Durante la actividad realizada en dependencias de Clínica Magallanes, el alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de esta alianza para la comunidad. "El domingo, que es un día que todos creen que es para descansar, acá se toman exámenes, escáner y resonancias. Por eso, si viene el domingo tendrá un 20% de descuento en el copago, o sea, después de lo que pagó Fonasa o una Isapre, lo que usted tiene que pagar, sobre eso hay un 20% de descuento si lo hacen los días domingos, que están con agenda abierta", señaló la autoridad comunal.

En tanto, el gerente general de Clínica Red Salud Magallanes, Luis Gueren, valoró la renovación del convenio como una señal de compromiso con la región. "Es un esfuerzo extra de la clínica para poder acercarnos más a la comunidad y que las personas puedan venir y tener una atención de calidad o una atención disponible. Estamos ya abiertos los sábados y los domingos, pero ahora venimos a reforzar ese llamado y con esta firma buscamos estar más presentes con toda la población", indicó.

Junto con lo anterior, Gueren destacó que, en el marco del Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, la clínica decidió duplicar el descuento original para las mamografías, pasando de un 20% a un 40% durante octubre y noviembre. "El cáncer de mama es un tema principalmente en octubre; todos sabemos, nos vestimos de rosado, hacemos campañas, pero más allá de solo vestir y hablar, nosotros queremos ir un poquito más allá. Por eso estamos haciendo esta campaña y llamando a las mujeres a que puedan venir a hacerse sus exámenes. Estamos ampliando un descuento de un 40% hasta fines de noviembre, con esa misión nuestra", explicó.

El convenio actualizado contempla además un 20% de descuento los días domingo en exámenes de resonancia magnética y toma de muestras, sumado a un 20% de descuento todos los días en TAC sobre el valor del copago. También incluye un 15% de descuento en exámenes de laboratorio (de lunes a sábado) con un tope de $20.000 para pacientes Fonasa e Isapres, un 10% de descuento en resonancia magnética (lunes a sábado) para pacientes Fonasa, y un 15% de descuento en tomografía computarizada (lunes a sábado) para pacientes Fonasa e Isapres.

Los beneficios estarán disponibles durante lo que resta del año 2025 y aplican exclusivamente para usuarios que cuenten con la Tarjeta Punta Arenas, la cual puede obtenerse a través de la APP Arenas o en la Oficina de Atención al Vecino (Av. Independencia N° 840), de lunes a viernes entre las 08:15 y 13:00 horas.

Actualmente, el programa municipal registra 47.338 tarjetas entregadas y 210 convenios firmados, consolidándose como una herramienta de apoyo directo a las familias magallánicas.


