Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de octubre de 2025

SENDA MAGALLANES RECONOCIÓ A SUS “ALIADOS DE LA RECUPERACIÓN” POR SU COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN TRATAMIENTO

​En el marco del Mes de la Recuperación, SENDA Magallanes distinguió a empresas, instituciones y personas que han contribuido a generar oportunidades reales de apoyo e inclusión para quienes enfrentan procesos de tratamiento por consumo de alcohol y otras drogas.

aliados de la recuperación

​Como parte de las actividades del Mes de la Recuperación, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA de Magallanes realizó una ceremonia de reconocimiento a sus “Aliados de la Recuperación”, destacando a instituciones, empresas y personas que han colaborado activamente en los procesos de rehabilitación e integración social de usuarios y usuarias en la región.

 
En total, se entregaron siete reconocimientos a organizaciones que en forma permanente, desde distintos ámbitos, han demostrado su compromiso con esta causa: CONAF, Club Andino, Kiosco Roca, Biblioteca Pública N°47, una empresa de turismo, Chacho Barber y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

 
Durante la actividad, la directora regional de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes, subrayó la relevancia del trabajo colaborativo y del compromiso comunitario en los procesos de recuperación:

 
“Cuando una persona en tratamiento recibe oportunidades reales de inclusión, de apoyo y de confianza, se abren caminos concretos hacia una vida distinta. Estos aliados representan justamente eso: una comunidad que no sólo se preocupa, sino que se compromete y actúa para acompañar la recuperación y la integración social”, expresó la directora regional.
La iniciativa busca visibilizar y fortalecer el rol que cumplen empresas, instituciones y personas que, desde su quehacer cotidiano, han abierto espacios de colaboración, capacitación y reinserción laboral y comunitaria para personas que están reconstruyendo sus proyectos de vida.

 
SENDA Magallanes subrayó que la recuperación no es un proceso individual, sino un desafío compartido que requiere del compromiso de toda la sociedad. En ese sentido, los “Aliados de la Recuperación” representan un ejemplo concreto de solidaridad, empatía y trabajo conjunto en favor de la salud mental y la inclusión social.

 
Las y los profesionales de a cargo de los dispositivos de tratamiento también valoraron el apoyo desinteresado de todos quien apoyan. Paula Carraco, coordinadora del programa ambulatorio intensivo adolescente señaló que el apoyo que prestan los aliados de la recuperación es muy significativo.

 
Por su parte, Paula Abello Harambour, gerenta de kiosco Roca, planteó que “apoyar es una obligación, son distintas las formas en las que se puede hacer, pero siempre es posible encontrar la manera de integrar, de dar oportunidades, de apoyar”.

 
En la región, alrededor de 200 personas reciben mensualmente tratamiento gratuito por consumo problemático de alcohol y otras drogas, gracias al convenio entre SENDA y el Servicio de Salud Magallanes. La atención se entrega a través de distintos dispositivos especializados, tanto ambulatorios como residenciales, que responden a las necesidades de cada persona y buscan acompañar su proceso de recuperación e integración.

 
SENDA destacó que la recuperación es un desafío comunitario donde todas y todos podemos aportar. En este contexto, los “Aliados de la Recuperación” son ejemplo de colaboración.

 
Para quienes necesiten orientación o apoyo, SENDA recuerda que está disponible el Fono Drogas y Alcohol 1412, disponible las 24 horas, todos los días del año y el chat en la página web www.senda.gob.cl, ambos canales ofrecen atención profesional, gratuita y confidencial.

cesarcifuentes

CÉSAR CIFUENTES PDTE REGIONAL DEL PRI: “ES EL MOMENTO POLÍTICO PARA HABLAR DE NUESTRA MATRIZ ENERGÉTICA EN LA REGIÓN”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

Leer Más

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)
nuestrospodcast
senapredwilliams

SENAPRED ABRE SU OFICINA MÁS AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
aliados de la recuperación

SENDA MAGALLANES RECONOCIÓ A SUS “ALIADOS DE LA RECUPERACIÓN” POR SU COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN TRATAMIENTO

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
bricioledolce

EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO BRICIOLE DOLCE ENDULZA LA HISTORIA GASTRONÓMICA DE PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
niñas y niños 1

COMENZÓ EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA PARA EL AÑO PARVULARIO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250