Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de octubre de 2025

PLATAFORMA DESTÁCAME PROMUEVE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN CHILE EN MEDIO DE MAYORES RESTRICCIONES BANCARIAS Y ALZA DE FRAUDES ONLINE

Buenos dias región.

carlosluna

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Jefe de Productos de la plataforma Destácame, Carlos Luna, conversó  sobre los desafíos financieros que enfrentan los chilenos y las herramientas disponibles para mejorar su bienestar económico.

Luna explicó que Destácame es una plataforma chilena de bienestar financiero que permite a las personas conocer su situación de deudas, ordenar su presupuesto y acceder a soluciones que facilitan la toma de decisiones económicas informadas. “De manera gratuita, los usuarios pueden revisar su reporte comercial y deudas registradas en la CMF, además de encontrar alternativas para ponerse al día en sus moras a través de descuentos y la posibilidad de construir un historial crediticio positivo”, detalló.

Durante la entrevista, el representante de la plataforma entregó también cifras que reflejan la estrecha relación entre endeudamiento y salud mental. De acuerdo con estudios recientes, el 70% de los chilenos se ha visto afectado emocionalmente por temas financieros, y 7 de cada 10 personas reconoce sentirse estresada o preocupada al pensar en su situación económica (Mercer, 2024). Además, el 58% de quienes presentan síntomas moderados de depresión viven con deudas altas o medianamente complicadas, según el Termómetro de Salud Mental ACHS–UC.

Finalmente, el ejecutivo hizo referencia al aumento de estafas financieras a través de redes sociales, un fenómeno que afecta al 60,1% de los residentes en Chile, según un estudio de la Universidad Andrés Bello. Los montos más recurrentes por fraude se ubican entre los $100.001 y $200.000, siendo Instagram la plataforma más utilizada para estos engaños (44,76%), seguida por Facebook (20,90%), Telegram (19,24%) y WhatsApp (15,1%).

Con estos antecedentes, Carlos Luna destacó la importancia de la educación financiera y de herramientas como Destácame, que buscan empoderar a las personas con información y acompañamiento para mejorar su relación con el dinero en un contexto económico cada vez más desafiante.



sergiolausic

A 505 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL ESTRECHO DE MAGALLANES, SERGIO LAUSIC SUBRAYA SU IMPACTO EN LA HISTORIA DE CHILE Y LA IDENTIDAD REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

Leer Más

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)
nuestrospodcast
senapredwilliams

SENAPRED ABRE SU OFICINA MÁS AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
puerto toro 2

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PUERTO TORO APRENDIERON DE MICROBITS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TALLERES DEL PROGRAMA EXPLORA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ATTA25

GREMIOS DE TURISMO DE MAGALLANES DESTACAN BALANCE POSITIVO TRAS LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA – ATTA 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cbarrientossanchez

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ: “LOS PROGRAMAS SOCIALES NO PUEDEN PELIGRAR POR CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)