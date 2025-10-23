PLATAFORMA DESTÁCAME PROMUEVE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN CHILE EN MEDIO DE MAYORES RESTRICCIONES BANCARIAS Y ALZA DE FRAUDES ONLINE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Jefe de Productos de la plataforma Destácame, Carlos Luna, conversó sobre los desafíos financieros que enfrentan los chilenos y las herramientas disponibles para mejorar su bienestar económico.

Luna explicó que Destácame es una plataforma chilena de bienestar financiero que permite a las personas conocer su situación de deudas, ordenar su presupuesto y acceder a soluciones que facilitan la toma de decisiones económicas informadas. “De manera gratuita, los usuarios pueden revisar su reporte comercial y deudas registradas en la CMF, además de encontrar alternativas para ponerse al día en sus moras a través de descuentos y la posibilidad de construir un historial crediticio positivo”, detalló.

Durante la entrevista, el representante de la plataforma entregó también cifras que reflejan la estrecha relación entre endeudamiento y salud mental. De acuerdo con estudios recientes, el 70% de los chilenos se ha visto afectado emocionalmente por temas financieros, y 7 de cada 10 personas reconoce sentirse estresada o preocupada al pensar en su situación económica (Mercer, 2024). Además, el 58% de quienes presentan síntomas moderados de depresión viven con deudas altas o medianamente complicadas, según el Termómetro de Salud Mental ACHS–UC.

Finalmente, el ejecutivo hizo referencia al aumento de estafas financieras a través de redes sociales, un fenómeno que afecta al 60,1% de los residentes en Chile, según un estudio de la Universidad Andrés Bello. Los montos más recurrentes por fraude se ubican entre los $100.001 y $200.000, siendo Instagram la plataforma más utilizada para estos engaños (44,76%), seguida por Facebook (20,90%), Telegram (19,24%) y WhatsApp (15,1%).

Con estos antecedentes, Carlos Luna destacó la importancia de la educación financiera y de herramientas como Destácame, que buscan empoderar a las personas con información y acompañamiento para mejorar su relación con el dinero en un contexto económico cada vez más desafiante.

