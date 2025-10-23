Punta Arenas,
23 de octubre de 2025

GRAN EXPO DEL COSMOS EN EL COLEGIO FRANCÉS

​Entrada liberada para público en general este fin de semana

Astronomia
Este fin de semana el Establecimiento Educacional Colegio Francés de Punta Arenas, abrirá sus puertas para público en general con entrada liberada a su Exposición sobre "Astronomía y Cosmovisión en Magallanes" , a realizarse entre las 15:00 a las 20:00 horas el día Viernes 24 y Sábado 25 y el Domingo 26 desde las 15:00 a las 18:00 horas.

La Exposición contará con una gran muestra de maquetas a escala de la Exploración Espacial, pinturas realizadas por alumnos en torno a la cosmología Selk´nam, Charlas sobre Astronomía, Astronáutica, Etnoastronomía y Ufologia.

Organizado por la docente  Historia, Geografía y Cs. Sociales  del establecimiento doña Pamela Barrientos Carvallo y Monitor Astronomía Mario Esquivel Lizondo, ambos del Colegio Francés de Punta Arenas, el objetivo es encantar, inspirar y asombrar a grandes y niños, niñas y adolescentes en las Ciencias del Espacio.

La exposición contará son las siguientes propuestas de Charlas de miembros de las iniciativas Magellan Space Industries y UFO PUQ en horario a definir:

VIERNES 24: 
  • Antonio Vidal Calixto, Informático. "Estaciones Espaciales de O´Neill"
  • Mario Esquivel Lizondo, Abogado, "Estructura del Universo" 
  • Diego González, Ingeniero Informático: "Breve Historia de la Ufología Mundial"
SÁBADO 25:
  • Mario Esquivel Lizondo, Abogado, "Etnoastronomía en Magallanes "La Cosmología de los Aonikenk y los Selk´Nam"
  • Pedro Villanueva, Monitor Astronomía Cruz del Sur, "Mars Party"
  • Juan Almonacid Uribe,  Constructor Civil, Astrofotografo, Diplomado Astronomía, "La Irrupción del Cometa Interestelar C 3I ATLAS"
DOMINGO 26:
  • Francisco Abarzúa Villegas Geografo espacialista SIG: "Misiones tripuladas de percepción remota terrestre desde estaciones espaciales y transbordadores (Salyut-Almaz-Skylab-STS-MIR-ISS-Tiangong) 
  • Juan Almonacid Uribe,  Constructor Civil, Astrofotografo, Diplomado Astronomía   "Agujeros Negros" 
  • Mario Esquivel Lizondo, Abogado, "Modelo Antártico de Areas Protegidas como propuesta para la regulación del Polo Sur Lunar" 


Afiche

ciudadanoilustre

ELI MOYA

