GRAN EXPO DEL COSMOS EN EL COLEGIO FRANCÉS

Este fin de semana el Establecimiento Educacional Colegio Francés de Punta Arenas, abrirá sus puertas para público en general con entrada liberada a su Exposición sobre "Astronomía y Cosmovisión en Magallanes" , a realizarse entre las 15:00 a las 20:00 horas el día Viernes 24 y Sábado 25 y el Domingo 26 desde las 15:00 a las 18:00 horas.





La Exposición contará con una gran muestra de maquetas a escala de la Exploración Espacial, pinturas realizadas por alumnos en torno a la cosmología Selk´nam, Charlas sobre Astronomía, Astronáutica, Etnoastronomía y Ufologia.

Organizado por la docente Historia, Geografía y Cs. Sociales del establecimiento doña Pamela Barrientos Carvallo y Monitor Astronomía Mario Esquivel Lizondo, ambos del Colegio Francés de Punta Arenas, el objetivo es encantar, inspirar y asombrar a grandes y niños, niñas y adolescentes en las Ciencias del Espacio.

La exposición contará son las siguientes propuestas de Charlas de miembros de las iniciativas Magellan Space Industries y UFO PUQ en horario a definir:

VIERNES 24:

Antonio Vidal Calixto , Informático. "Estaciones Espaciales de O´Neill"

, Abogado, "Estructura del Universo" Diego González, Ingeniero Informático: "Breve Historia de la Ufología Mundial"

SÁBADO 25:

Mario Esquivel Lizondo , Abogado, "Etnoastronomía en Magallanes "La Cosmología de los Aonikenk y los Selk´Nam"

DOMINGO 26:

Francisco Abarzúa Villegas Geografo espacialista SIG: "Misiones tripuladas de percepción remota terrestre desde estaciones espaciales y transbordadores (Salyut-Almaz-Skylab-STS-MIR-ISS-Tiangong)

