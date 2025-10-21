Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

COMENZÓ EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA PARA EL AÑO PARVULARIO 2026

​Las familias deben postular a través de www.integra.cl, desde el 20 de octubre al 05 de diciembre de 2025. La fecha en que postulen, no incide en el resultado.

niñas y niños 1

​Fundación Integra invita a las familias de la región de Magallanes y de todo el país a postular a sus salas cuna y jardines infantiles para el año parvulario 2026, proceso que se realiza de manera online a través de www.integra.cl, desde el 20 de octubre al 05 de diciembre del presente año.

El primer paso es ingresar a la plataforma habilitada y presionar “Postula aquí”, lo que desplegará la página “Postulación 2026”. Luego se debe acceder a “Entrar”, donde se solicitará un correo electrónico y contraseña. Si es la primera vez que realiza el proceso deberá registrarse, mientras que quienes ya han postulado antes, podrán utilizar los mismos datos de acceso anterior.
Posteriormente, las familias deben seguir los pasos que indique el sistema e ingresar la información solicitada, como el RUN de la niña o niño. Si no cuentan con este, el sistema le asignará un número provisorio, sólo válido para la postulación.
La plataforma permite postular a todos los establecimientos que se desee y ordenarlos según preferencia. La fecha de postulación no influye en el resultado, es decir, quienes postulan antes no tienen prioridad, lo importante es que las familias completen todos los pasos del proceso, hasta recibir del comprobante en el correo electrónico registrado.
En el caso de las familias que requieran apoyo, Fundación Integra cuenta con un sistema de postulación asistida. Para ello, pueden acercarse a la oficina regional, ubicada en calle José Menéndez N°756, segundo piso, Punta Arenas, donde recibirán atención personalizada para efectuar la postulación. El horario es de lunes a jueves, de 8:30 a 17:30 horas, y viernes hasta las 16:30 horas.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “invitamos a las familias interesadas a postular a las salas cuna y jardines infantiles de Integra, relevando la importancia de la educación parvularia en la vida de las niñas y niños, ya que les permite ser protagonistas de sus aprendizajes y construirse como ciudadanas y ciudadanos activos de la sociedad, en ambientes amorosos, seguros y bientratantes, con el amor y compromiso de los equipos educativos”.

Los resultados de la postulación estarán disponibles a partir del 19 de diciembre, y las familias podrán realizar la matrícula presencial en la sala cuna y jardín infantil que corresponda, desde el 23 de diciembre de 2025.

Para más información u orientación sobre el proceso de postulación para el año parvulario 2026 en la región de Magallanes, pueden contactarse al teléfono 61 2297300 o ingresar al canal de atención ciudadana ASI, en asi.integra.cl.

MUNICIPIO ENTREGÓ SUBVENCIONES POR MÁS DE 15 MILLONES DE PESOS

Leer Más

​En esta oportunidad, diecisiete agrupaciones, entre vecinales, de adultos mayores, musicales y deportivas, fueron beneficiadas.

"PEQUEÑAS VOCES, GRANDES IDEAS": NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRESENTARON PROPUESTAS AL GABINETE REGIONAL EN MAGALLANES

COMENZÓ EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA PARA EL AÑO PARVULARIO 2026

