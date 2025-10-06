SANTO TOMÁS INICIÓ PROCESO DE ADMISIÓN 2026 CON POSITIVO BALANCE

Santo Tomás inició su Proceso de Admisión 2026 con un balance positivo, donde la principal novedad ha sido la incorporación de la carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, que en pocos días ha completado un 80% de sus cupos disponibles.

Daniela Torres, directora de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas destacó el interés mostrado en este inicio. "El proceso de admisión 2026 ha sido muy positivo. La nueva carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria ha despertado un alto interés, completando casi la totalidad de su matrícula en los primeros días, lo que confirma que era una necesidad sentida en la comunidad y en el sector productivo regional", señaló.

Para el inicio de este proceso, la institución ha puesto a disposición el beneficio de Matrícula Costo Cero, disponible hasta el 30 de octubre, para todas las carreras que imparte la institución, correspondientes a las áreas de deporte, salud, ciencias sociales, administración, educación, ingeniería, turismo y recursos naturales.

Treicy Tapia se matriculó en la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos y fue una de las primeras en realizar el trámite. "Elegí Santo Tomás, porque mi hermano estudió acá y me gustó mucho todo lo que vivió y yo también quiero experimentar lo mismo. Me matriculé en la carrera porque me gustó mucho la malla y quiero cambiar el rubro en el que trabajo, tener mejores oportunidades, crecer laboralmente y lograr algo que tengo en mente que, más que un sueño, es una meta", comentó.

Por su parte, Amalla Guerrero lo hizo en Técnico en Logística. "Me motivó bastante la malla curricular y los ramos de la carrera. Elegí Santo Tomás porque me queda mucho más cerca y espero que el próximo año me vaya bien y me pueda acostumbrar rápido a la educación superior", dijo.

Información y requisitos





Quienes deseen ser parte de la comunidad Santo Tomás, el proceso de matrícula se realiza en la sede ubicada en Mejicana 665 y la atención es de lunes a viernes, en horario continuado, de 08:30 a 19:30 horas.

Como requisito para matricularse, los estudiantes deben presentar su cédula de identidad, la licencia de enseñanza media y la concentración de notas.

