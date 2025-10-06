Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

SANTO TOMÁS INICIÓ PROCESO DE ADMISIÓN 2026 CON POSITIVO BALANCE

La institución suma Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria a su oferta académica, la cual alcanzó un 80% de los cupos en sus primeros días.

Santo Tomás inició su Proceso de Admisión 2026 con un balance positivo, donde la principal novedad ha sido la incorporación de la carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria, que en pocos días ha completado un 80% de sus cupos disponibles.

Daniela Torres, directora de Admisión de Santo Tomás Punta Arenas destacó el interés mostrado en este inicio. "El proceso de admisión 2026 ha sido muy positivo. La nueva carrera Técnico en Veterinaria y Producción Pecuaria ha despertado un alto interés, completando casi la totalidad de su matrícula en los primeros días, lo que confirma que era una necesidad sentida en la comunidad y en el sector productivo regional", señaló.
Para el inicio de este proceso, la institución ha puesto a disposición el beneficio de Matrícula Costo Cero, disponible hasta el 30 de octubre, para todas las carreras que imparte la institución, correspondientes a las áreas de deporte, salud, ciencias sociales, administración, educación, ingeniería, turismo y recursos naturales.

Treicy Tapia se matriculó en la carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos y fue una de las primeras en realizar el trámite. "Elegí Santo Tomás, porque mi hermano estudió acá y me gustó mucho todo lo que vivió y yo también quiero experimentar lo mismo. Me matriculé en la carrera porque me gustó mucho la malla y quiero cambiar el rubro en el que trabajo, tener mejores oportunidades, crecer laboralmente y lograr algo que tengo en mente que, más que un sueño, es una meta", comentó.

Por su parte, Amalla Guerrero lo hizo en Técnico en Logística. "Me motivó bastante la malla curricular y los ramos de la carrera. Elegí Santo Tomás porque me queda mucho más cerca y espero que el próximo año me vaya bien y me pueda acostumbrar rápido a la educación superior", dijo.
Información y requisitos

Quienes deseen ser parte de la comunidad Santo Tomás, el proceso de matrícula se realiza en la sede ubicada en Mejicana 665 y la atención es de lunes a viernes, en horario continuado, de 08:30 a 19:30 horas.

Como requisito para matricularse, los estudiantes deben presentar su cédula de identidad, la licencia de enseñanza media y la concentración de notas.


DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL LOGRA NUEVA SENTENCIA POR MALTRATO Y MUERTE DE MASCOTA

CADEM: JARA LIDERA LA PRIMERA VUELTA EN LAS ELECCIONES, PERO EL 40% CREE QUE KAST SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE

​En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

​En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

HYST Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EL TURISMO EN TORRES DEL PAINE

Jefes de Cuadrilla y Brigada recibieron capacitación del Centro Meteorológico Maritimo de Punta Arenas 4

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

australisexpo

AUSTRALIS PRESENTÓ EN PUERTO NATALES SUS INNOVACIONES PARA PROTEGER EL MEDIO MARINO Y LA BIODIVERSIDAD

