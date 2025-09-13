DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE INACAP PUNTA ARENAS ENTREGA DETALLES SOBRE ADMISIÓN 2026 Y FERIA LABORAL A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Directora de Asuntos Estudiantiles de INACAP Punta Arenas, Carolina Castro Rojas, entregó información clave dirigida a la comunidad y a los estudiantes.

Durante la entrevista, abordó el nuevo proceso de Admisión 2026, explicando los pasos de postulación y la importancia de la orientación disponible para quienes buscan acceder a la educación superior. Asimismo, destacó las oportunidades que brindan las becas, junto con el acompañamiento que se entrega a los estudiantes desde el inicio de su vida académica.

Castro Rojas también se refirió a las distintas actividades extracurriculares, deportivas y de representación estudiantil, incluyendo el rol de los delegados y el trabajo del programa de Bienestar Estudiantil, que busca fortalecer la experiencia integral de quienes forman parte de INACAP.

En cuanto al vínculo con el mundo laboral, adelantó detalles de la próxima Feria Laboral, que se desarrollará los días 5 y 6 de noviembre, instancia en la que estudiantes y egresados podrán conectarse con empresas y empleadores de distintos sectores productivos. Además, entregó información relacionada con empleabilidad y las herramientas que INACAP ofrece para potenciar la inserción en el mercado.

