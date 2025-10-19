COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO WILLIAMS SE REUNIRÁN EN EL III SEMINARIO DE EDUCACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS

Este jueves 23 de octubre, el Centro Subantártico Cabo de Hornos, de la Universidad de Magallanes, será el epicentro de encuentro de toda la comunidad educativa de Puerto Williams. Como cada año, el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) realizará su III Seminario de Educación, esta vez bajo el lema “Trayectorias Educativas con Sello Subantártico”.

Para esta ocasión, en un solo espacio se agruparán las comunidades educativas a nivel inicial, escolar y superior de la ciudad más austral del país, reuniendo a los jardines infantiles Tánana, Ukika y Pequeños Colonos, el liceo Donald Mc Intyre Griffiths, y la carrera de Turismo para Conservación Biocultural, CHIC-UMAG.

En conjunto con el equipo de Educación CHIC, este seminario permitirá compartir proyectos y propuestas educativas, de profesores/ras, profesionales e investigadores/ras del área, dando cuenta de la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes, bajo la perspectiva del sello subantártico que se desarrolla en Cabo de Hornos.

La investigadora principal CHIC y académica de la Universidad Católica, la Dra. Lorena Medina, explicó que el concepto de trayectoria hace referencia a una visión que pone la experiencia educativa de las y los estudiantes al centro, vista desde la educación inicial a la terciaria poniendo en valor la pertinencia territorial subantártica, como un proceso más coherente, dialogante y fluido entre los distintos niveles educativos.

“El sello subantártico tiene que ver con que cada establecimiento de Puerto Williams, ha estado trabajando en describir e implementar, con mayor profundidad y propiedad, sellos pertinentes al territorio. En ese sentido, los sellos medioambiental, intercultural, ciencia y arte, han sido fundamentales en los procesos que se trabajan en el último tiempo, y que esperan verse materializados en sus propuestas educativas, que serán presentadas en el seminario. Así también, el jardín Pequeños Colonos ha estado trabajando su sello antártico. Es importante ver estos sellos como una oportunidad de plasmar en la formación de las y los estudiantes aspectos bioculturales más pertinentes al territorio y cómo estos aprendizajes se pueden ir profundizando desde una visión de trayectoria vital y educativa en Puerto Williams”, añadió Medina.

El III Seminario de Educación CHIC se llevará a cabo este jueves 23 de octubre, desde las 14:30, hasta las 18:30 horas, en el Centro Subantártico de Puerto Williams, ubicado en O’Higgins 310. Además, en la cita participará el Servicio de Educación Pública de Magallanes, MINEDUC, la Delegación Presidencial Antártica Chilena, la Municipalidad de Cabo de Hornos, la Armada de Chile, el Gobierno Regional de Magallanes y servicios públicos y organizaciones comunitarias.

