Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

FAMILIAS PARTICIPARON EN CIERRE DEL TALLER MUNICIPAL "EXPLORADORES DEL HABLA"

​La segunda jornada convocó a más participantes en una experiencia lúdica que fomentó la comunicación temprana y el vínculo familiar.

TALLER EXPLORADORES DEL HABLA (8)

Con gran entusiasmo y una participación cada vez más amplia, se desarrolló la segunda y última jornada del taller "Exploradores del habla", iniciativa organizada por la Unidad de Infancia y Juventud de la Municipalidad de Punta Arenas, orientada a fortalecer el vínculo familiar y la estimulación temprana del lenguaje en niños y niñas de entre seis meses y un año.

La actividad se realizó en dependencias de Sensimente, donde madres, padres, abuelos y hasta bisabuelas compartieron una mañana de juegos, sonidos y cuentacuentos junto a los más pequeños. La jornada marcó el cierre de este ciclo que, según los organizadores, superó las expectativas en participación y compromiso de las familias.

La psicopedagoga Camila Fonseca, encargada del taller, destacó la importancia de generar espacios donde los adultos puedan conectarse con los niños a través del juego y la comunicación directa. "Estamos muy contentos porque esta segunda semana de talleres nos permitió trabajar con las infancias y sus familias, fortaleciendo el vínculo y el lenguaje. Hoy realizamos un cuentacuentos y ejercicios con sonidos donde participaron todos, incluso abuelitas y bisabuelas. Lo más relevante es que las familias comprendan que la estimulación desde pequeños es fundamental, y que pueden hacerlo en casa con algo tan simple como un cuento o una pelotita", explicó.

Fonseca agregó que el programa busca también reconectar a las familias en tiempos donde la tecnología ocupa gran parte del día. "Queremos volver a la conexión, al estar presentes. A veces el tiempo es escaso, pero regalar una hora de juego y atención a los hijos es un acto de amor. Sabemos que las pantallas están muy presentes, y por eso impulsamos actividades que recuperen ese contacto humano que tanto bien hace", enfatizó.

Por su parte, Priscila Bravo, profesional de la Unidad de Infancia y Juventud, señaló que este taller forma parte de una línea de trabajo municipal que apunta al desarrollo integral desde la primera infancia. "Este es nuestro tercer ciclo de talleres: partimos con Exploradores con sentido y luego con Exploradores del habla. En esta segunda sesión los cupos estuvieron completamente llenos, lo que demuestra el interés de las familias. Atendemos a bebés desde los seis meses hasta el año, e incluso invitamos a mamás gestantes, porque la estimulación temprana debe comenzar antes del nacimiento", indicó.

La profesional recordó además que los talleres son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y que las familias interesadas pueden inscribirse a través de las redes sociales de la Municipalidad de Punta Arenas o contactando directamente a la Unidad de Infancia y Juventud.

El ciclo de "Exploradores del habla" complementa una serie de iniciativas municipales que promueven el desarrollo del lenguaje y la comunicación desde etapas tempranas, mediante experiencias multisensoriales y juegos guiados para fortalecer el rol de las familias en el proceso educativo y afectivo de los niños y niñas de la comuna.


PuntaArenas

