Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

ISL Y HOSPITAL REGIONAL SE UNEN PARA VISIBILIZAR EL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES

Para dar a conocer su cobertura a la comunidad. ​

WhatsApp Image 2025-10-16 at 4

El objetivo de esta campaña apodada “Identificar accidentes laborales salva vidas” es optimizar el proceso de recepción y registro de quienes acuden al centro asistencial producto de algún accidente a causa o con ocasión de su trabajo o enfermedad profesional.

Este jueves el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) junto al Hospital Clínico Regional de Magallanes en Punta Arenas, hicieron el lanzamiento local de la campaña “identificar accidentes laborales salva vidas” que busca visibilizar el uso del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales a nivel regional.

En el marco de esa acción, también se desarrolló una reunión entre la dirección del principal recinto asistencial de la zona, la directora del ISL Magallanes, Marilyn Cárdenas, y los profesionales encargados de Urgencias del Hospital y de la recepción y derivación de los accidentes laborales y de tipo escolar que también administra el ISL.

En palabras de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, quien forma parte del acompañamiento en estas gestiones, “nos parece fundamental que los principales recintos asistenciales de nuestra región -de la mano del ISL- estén desarrollando capacitaciones y conociendo mejor el funcionamiento, tanto del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales como del Seguro Escolar, que también necesita mayor visibilización y conocimiento por parte de las personas”.

Al respecto, la directora regional del ISL, expuso que “el ISL en su rol público de administrador del Seguro Social contra accidentes laborales y enfermedades profesionales ha diseñado esta campaña gráfica para distribución en los hospitales de la región de Magallanes. Lo que buscamos es acercar el flujo y conocimiento mas oportuno al usuario donde ellos puedan ver información con respecto a nuestras prestaciones médicas, económicas y también, preventivas”.

“Estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido el día de hoy en el hospital de Punta Arenas. Sostuvimos una reunión de coordinación para poder abordar capacitación al personal médico del hospital en temas informativos de la ley 16.744 y al Decreto 33 que da el marco regulatorio sobre el Seguro Escolar. Es importante para nosotros poder acercar la información a los funcionarios médicos, apoyarlos en sus dudas y poder trabajar con las comunidades educativas, por tanto, estamos iniciando un trabajo que, creemos, va a tener muy buenos resultados en el corto tiempo”, agregó Cárdenas.

Por su parte, José Ignacio Íñiguez, médico jefe de la Unidad de Emergencia Hospitalaria del Hospital Clínico valoró esta campaña y la instancia de capacitación planificada en conjunto. “Es una iniciativa muy importante, no solo para nosotros como cuerpo médico u hospital clínico, sino para toda la comunidad. Aborda una temática que es muy frecuente en nuestro país, lamentablemente, que son los accidentes laborales y los accidentes escolares. Entonces, es muy importante que tanto el cuerpo médico como los grupos no médicos, los estudiantes, educadores y toda la comunidad en general, sepa qué es un accidente laboral, qué es un accidente escolar, cuándo deben consultar y el cuerpo médico qué debe hacer, cuáles son los flujos de atención, de derivación, qué hacer con un accidente laboral o escolar después de que se atendió, etc”.

Tanto autoridades, como directivos y jefaturas del hospital clínico destacaron la gran relevancia de ambos temas y que, por tanto, deben ser permanentemente dados a conocer a todos los actores de la sociedad, de ahí la importancia del impulso de esta campaña durante este gobierno y de su mantención de aquí en adelante.


45 años de Servicio

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES CONMEMORÓ SU 72° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA DE PREMIACIÓN A FUNCIONARIOS

