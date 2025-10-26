Punta Arenas,
26 de octubre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES DESARROLLA LA 1ª JORNADA ONCOLÓGICA DE LA PATAGONIA

Centrada en Cáncer Colorrectal. ​

Dra San Martin

El Hospital Clínico Magallanes está desarrollando la Primera Jornada Oncológica de la Patagonia, un encuentro científico que reúne a especialistas nacionales e internacionales para abordar los principales avances en diagnóstico, tratamiento y abordaje integral del Cáncer Colorrectal, una de las patologías de mayor prevalencia en el país y la región.

La actividad, que se desarrolla en el Auditorio Dr. Carlos Banse, cuenta con la participación de exponentes de primer nivel y la exposición internacional de la Dra. Erin Kennedy, quien presenta vía streaming desde Canadá. Además, contempla ponencias de especialistas chilenos y argentinos, destacando la colaboración interdisciplinaria entre oncólogos médicos, cirujanos, coloproctólogos y radioterapeutas.

La Dra. Evelyn San Martín Meza, Jefa del Servicio de Oncología del Hospital Clínico Magallanes, valoró la concreción de este espacio formativo y el trabajo conjunto que permitió su realización:

“Este es un trabajo mancomunado entre coloproctólogos, radioterapeutas, que hemos avanzado a hacer esta jornada multidisciplinaria. Llevamos trabajando en esto cerca de un año, para poder motivar a que la gente asista, aprenda y consolide conocimientos sobre los tratamientos. Además, tenemos visitas de otras partes: han llegado colegas de Argentina, de Río Gallegos, oncólogos médicos, radioterapeutas, cirujanos de Santiago y de distintas zonas del país. Estamos muy contentos porque esto ha sido mucho más abierto y con una muy buena recepción”, explicó la especialista.

A su vez, la Dra. Analía Cortés, Oncóloga Médica y Jefa del Servicio de Oncología del Hospital de El Salvador, destacó la iniciativa impulsada desde Magallanes y su relevancia para el desarrollo científico en regiones extremas:

“Me parece una muy buena iniciativa de una región que está bien lejos de los centros centrales. Estoy orgullosa de poder participar y muy agradecida por la invitación del hospital. Es importante demostrar que se puede generar ciencia y conocimiento también acá, en este lugar”, señaló.

En su exposición sobre “Terapias emergentes y tratamientos biospecíficos en cáncer colorrectal avanzado”, la Dra. Cortés enfatizó la importancia de vincular la investigación con la realidad local:

“Hablamos de terapias muy moleculares y de ciencias básicas, pero la idea es aterrizarlas a la realidad de nuestro país y de Magallanes. Ver qué drogas están disponibles, cuáles son financiadas por el ministerio y cómo aplicarlas en nuestros pacientes. El conocimiento tiene sentido solo cuando se aplica a la realidad y mejora la vida de las personas”.

La jornada marca un nuevo hito para la medicina oncológica en la región, reflejando el compromiso del Hospital Clínico de Magallanes con la actualización científica, la colaboración interregional y la construcción de espacios que fortalezcan la formación continua de los equipos de salud.

​DR Sebastián Mondaca Oncólogo Médico UC
​Dra Analía Cortés - Oncóloga Hospital El Salvador

ISL Y HOSPITAL REGIONAL SE UNEN PARA VISIBILIZAR EL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES

UNA VEZ MÁS MAGALLANES CUMPLIÓ CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN CON UN CÓMPUTO FINAL DE $1.301.313.210

Leer Más

En el Teatro Municipal.

En el Teatro Municipal.

Podcast1

amigo familia

comp6

NUEVO CÓMPUTO DE 859 MILLONES 624 MIL 736 PESOS EN EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

carbononeutral

CON VISTO BUENO DEL SEA, HIF SE ACERCA A CONCRETAR EL MAYOR PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

