STO DEBUTA CON ÉXITO Y CASA LLENA EN "LA OTRA AVENIDA" EN UN GRAN SHOW EN VIVO

​La escena musical regional celebró la noche del 18 de octubre el exitoso debut en vivo del cantante STO en el conocido local "La Otra Avenida", atrayendo a una gran audiencia que casi llenó el recinto. El joven artista cautivó al público con un amplio y variado repertorio.



Pasada la medianoche, STO subió al escenario para presentar sus éxitos, entre los que destacaron temas populares como "Sigue Mi Voz" y "Me Olvidé de Ti". El momento cumbre de la noche fue una emotiva versión acústica de uno de sus temas, realizada en colaboración con el productor musical Minuto Cero, que recibió una ovación por parte de los asistentes.



El evento se convirtió en una fiesta musical completa, ya que los asistentes disfrutaron no solo de la actuación de STO, sino también del talento de la banda AFELIO, quienes tomaron el relevo en el escenario después del debut del solista. Además, el público tuvo la oportunidad de deleitarse con el menú especial ofrecido por el local "La Otra Avenida".

El show marca un hito importante en la carrera de STO, consolidándolo como una de las voces emergentes más prometedoras de la región.



