20 de octubre de 2025

STO DEBUTA CON ÉXITO Y CASA LLENA EN "LA OTRA AVENIDA" EN UN GRAN SHOW EN VIVO

debut STO

​La escena musical regional celebró la noche del 18 de octubre el exitoso debut en vivo del cantante STO en el conocido local "La Otra Avenida", atrayendo a una gran audiencia que casi llenó el recinto. El joven artista cautivó al público con un amplio y variado repertorio.

 
Pasada la medianoche, STO subió al escenario para presentar sus éxitos, entre los que destacaron temas populares como "Sigue Mi Voz" y "Me Olvidé de Ti". El momento cumbre de la noche fue una emotiva versión acústica de uno de sus temas, realizada en colaboración con el productor musical Minuto Cero, que recibió una ovación por parte de los asistentes.

 
El evento se convirtió en una fiesta musical completa, ya que los asistentes disfrutaron no solo de la actuación de STO, sino también del talento de la banda AFELIO, quienes tomaron el relevo en el escenario después del debut del solista. Además, el público tuvo la oportunidad de deleitarse con el menú especial ofrecido por el local "La Otra Avenida".
El show marca un hito importante en la carrera de STO, consolidándolo como una de las voces emergentes más prometedoras de la región.

DOJO SAMURAI SENSHI NO TE PRESENTE EN EL TORNEO INTEGRACIÓN PATAGÓNICA

BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONAF NO EXIGIRÁ CONTAR CON GUÍA PARA INGRESAR A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

PRIMAVERA (2)

PRIMAVERA CELEBRÓ SUS 45 AÑOS CON EMOTIVOS RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

HIF GLOBAL MARCA UN HITO MUNDIAL CON CERTIFICACIÓN ISCC Y REFUERZA SU COMPROMISO CON LA FORMACIÓN TÉCNICA EN LA REGIÓN

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas