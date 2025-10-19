CONAF NO EXIGIRÁ CONTAR CON GUÍA PARA INGRESAR A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Corporacion Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informa que, a partir de este sábado 18 de octubre, no se exigirá contar con guía para ingresar al sector Mirador Base Torres, manteniéndose, hasta nuevo aviso, sólo el uso obligatorio de bastones y crampones.

La medida fue establecida en una fecha excepcional debido a las condiciones climáticas en el sector donde se acumularon altos centímetros de nieve, presencia de hielo y escasa visibilidad.

Sin embargo, Conaf tras constatar una leve disminución de estas condiciones y del riesgo en la seguridad de las personas, decidió dar termino a la exigencia de contar con un servicio de guía habilitado especializado.

La exigencia de este equipamiento será fiscalizado por el personal guardaparques de Conaf en el sector.

