Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

CONAF NO EXIGIRÁ CONTAR CON GUÍA PARA INGRESAR A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Desde este sábado. ​

IMG-20251017-WA0034

La Corporacion Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes informa que, a partir de este sábado 18 de octubre, no se exigirá contar con guía para ingresar al sector Mirador Base Torres, manteniéndose, hasta nuevo aviso, sólo el uso obligatorio de bastones y crampones.

La medida fue establecida en una fecha excepcional debido a las condiciones climáticas en el sector donde se acumularon altos centímetros de nieve, presencia de hielo y escasa visibilidad.

Sin embargo, Conaf tras constatar una leve disminución de estas condiciones y del riesgo en la seguridad de las personas, decidió dar termino a la exigencia de contar con un servicio de guía habilitado especializado. 

La exigencia de este equipamiento será fiscalizado por el personal guardaparques de Conaf en el sector.


Vista PNTP octubre

CONAF EXPULSA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE A TURISTA QUE PROVOCA AMAGO DE INCENDIO

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

