Punta Arenas,
17 de septiembre de 2025

ABIERTO PROCESO DE ADMISIÓN PARA GENDARMES ALUMNOS 2026

​La Escuela de Gendarmería de Chile está desarrollando el Proceso de Admisión 2026, para Gendarmes Alumnos y Alumnas. Los interesados pueden postular hasta el 29 de septiembre.

1-GG
Jóvenes –hombres y mujeres- de entre 18 y 25 años de edad, podrían ser parte de la Escuela de Formación Penitenciaria, postulando al proceso de Admisión que se encuentra en curso, para Gendarmes Alumnos y Alumnas.

La jefa de la Sección Admisión de la Escuela de Gendarmería de Chile, Mayor Viviana Sanhueza Escobar, explicó que, "nos encontramos efectuando un llamado a los jóvenes a ser parte de una Institución clave para la seguridad de nuestro país".

"En esta etapa inicial, deberán remitir la documentación necesaria, reunir certificados de nacimiento, de antecedentes personales, de estado de soltería, de situación militar al día, concentración de notas, entre otros. La inscripción se realiza mediante registro en línea desde el sitio oficial, con la verificación de identidad digital de Clave Única", señala. 

Dentro de los requisitos para postular, se encuentran: ser chileno (a), ser soltero (a), estatura mínima mujeres 1.58 metros y hombres 1.65 metros, edad entre 18 y 25 años al día del ingreso al plantel, hombres con situación militar al día (no implica haberlo realizado).

Además, se exige tener un estado de salud compatible con el trabajo penitenciario, antecedentes personales intachables, y tener segundo año de enseñanza media aprobada.

El plazo de postulación se extiende hasta el lunes 29 de septiembre de 2025, a las 13:00 horas.

La información está disponible en la página web escueladegendarmeria.gob.cl o pueden escribir al correo electrónico [email protected]. Quienes avancen en el proceso de selección luego deberán  rendir  evaluaciones psicológicas, exámenes médicos, pruebas físicas y entrevistas personales.

En caso de que requiera más información, puede acudir a la Dirección Regional de Gendarmería ubicada en calle Jorge Montt 710 en la ciudad de Punta Arenas.


DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE INACAP PUNTA ARENAS ENTREGA DETALLES SOBRE ADMISIÓN 2026 Y FERIA LABORAL A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

PDI INCORPORA 32 TÉCNICOS PARA REFORZAR EL CONTROL MIGRATORIO EN PASOS FRONTERIZOS DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Cabe señalar que el concurso público para desempeñarse como técnico en el Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas aún sigue en proceso, por lo que en las próximas semanas se espera la incorporación de más funcionarios, hasta completar las 50 vacantes disponibles.

pditecnicos1
Jornada EPAUSTRAL - SEREMI Seguridad Pública (9)

EMPRESA PORTUARIA AUSTRAL LIDERA JORNADA DE DIÁLOGO PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PORTUARIA EN MAGALLANES

1-GG

ABIERTO PROCESO DE ADMISIÓN PARA GENDARMES ALUMNOS 2026

S_Cofre

PREPÁRATE PARA EL ULTRA PAINE 2025: CONSEJOS DE DEPORTISTAS PARA LA CARRERA EN LA PATAGONIA

mini-Genero_SeremiaMincap (1)

EQUIPO REGIONAL DEL SERPAT SE REÚNE EN PLENO EN CAPACITACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA INCLUSIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

logobn (1)
