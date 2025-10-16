Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de octubre de 2025

MAGALLANES CONSOLIDA SU CRECIMIENTO ECONÓMICO CON ALZA EN REMUNERACIONES, EMPLEO E INDUSTRIA

​El Gobierno reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan este crecimiento y que los frutos del progreso lleguen a todos los hogares magallánicos

seremomimica

​La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena continúa mostrando señales concretas de dinamismo económico y fortalecimiento laboral. Según los últimos datos del Observatorio Laboral, dependiente de la Subsecretaría del Trabajo, las remuneraciones por hora ordinaria aumentaron un 6,4% en los últimos doce meses, superando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 4,3% en el mismo período. Este comportamiento reafirma una tendencia sostenida de crecimiento real de los ingresos, lo que se traduce en una mejora efectiva del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la región.

 
A nivel nacional, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) confirman este mismo escenario de solidez económica. En agosto, los índices nominales de remuneraciones (IR) y de costos laborales (ICL) registraron aumentos de 6,1% y 6,5% en doce meses, respectivamente. Al descontar la inflación, el Índice Real de Remuneraciones creció 2% interanual, acumulando un avance de 1,3% en lo que va del año, y marcando 30 meses consecutivos de crecimiento real de los salarios, según lo informado por Diario Financiero. Este contexto demuestra que Chile mantiene una trayectoria positiva y sostenida en materia laboral y de ingresos.

 
En la esfera regional, el Producto Interno Bruto (PIB) de Magallanes registró un aumento del 7,5% durante el segundo trimestre de 2025, destacando especialmente el desempeño de la actividad industrial, que alcanzó un crecimiento del 34,5%. Estas cifras reflejan la reactivación de sectores estratégicos vinculados a la producción, el procesamiento de recursos naturales y la innovación tecnológica, consolidando a Magallanes como un polo de desarrollo económico en el extremo sur del país.

 
En este contexto, el seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que las cifras confirman el impacto positivo del trabajo desplegado por el Ejecutivo en la región. “Los resultados conocidos no son casualidad; son fruto de un trabajo sostenido a lo largo de todo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, generando mayores inversiones, dinamizando la economía y fortaleciendo la creación de más y mejores empleos en Magallanes. Somos conscientes de la realidad que viven cientos de magallánicas y magallánicos, que han debido atravesar momentos difíciles, especialmente tras la pandemia, pero este esfuerzo ha permitido que la región siga avanzando. Vamos a continuar trabajando con toda nuestra energía hasta el 11 de marzo de 2026, porque nuestro compromiso es que nuestra gente viva mejor”, afirmó la autoridad.




Los datos son claros: Chile no se detiene ni se derrumba. Muy por el contrario, el país avanza con paso firme, y Magallanes es un ejemplo palpable de estabilidad, crecimiento y trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y la comunidad. Los indicadores económicos son el reflejo de una gestión responsable, comprometida con la equidad territorial y con un desarrollo sostenible que pone en el centro a las personas.

 
El Gobierno reafirma su compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan este crecimiento y que los frutos del progreso lleguen a todos los hogares magallánicos, consolidando un futuro próspero, inclusivo y sustentable para la región más austral de Chile.


PLAZA JUSTICIA HOSPITAL

COMISIÓN QUE ATIENDE A VÍCTIMAS DE EX SENAME SE HIZO PRESENTE EN PLAZA DE JUSTICIA EN EL HOSPITAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
seremomimica

MAGALLANES CONSOLIDA SU CRECIMIENTO ECONÓMICO CON ALZA EN REMUNERACIONES, EMPLEO E INDUSTRIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
incubatecufromagallanes

INCUBATECUFRO Y CORFO LLAMAN A EMPRENDEDORES MAGALLÁNICOS A CONOCER DETALLES DEL PROGRAMA LATITUDES AUSTRAL

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CA 5

MUNICIPIO RECUPERÓ ESPACIO PÚBLICO QUE ERA USADO COMO DEPÓSITO ILEGAL DE VEHÍCULOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)