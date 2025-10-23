23 de octubre de 2025
RECASUR AMPLÍA DESCUENTOS CON TARJETA PUNTA ARENAS
Desde hoy, los usuarios de la tarjeta podrán acceder a nuevos y mejores descuentos en siete secciones de productos.
En una actividad realizada la mañana de este miércoles, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la empresa regional Recasur renovaron y ampliaron el convenio que permite a los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas acceder a más y mejores descuentos en una variada gama de productos.
El alcalde Claudio Radonich destacó que Recasur fue uno de los primeros socios de la tarjeta, y mencionó: "Estamos muy contentos con estos descuentos disponibles de lunes a lunes, sobre los precios que ustedes ya conocen y que están marcados. La invitación es a aprovechar estos beneficios de una empresa regional, pensados para los 48 mil vecinos que ya cuentan con la Tarjeta Punta Arenas".
Asimismo, realizó un llamado para que más personas se sumen a la iniciativa: "Si usted aún no la tiene, lo invitamos a acercarse directamente a Independencia 840, de lunes a viernes, entre las 08:15 y las 13:00 horas".
Desde Recasur, Oniel Henríquez, jefe del Área de Neumáticos, valoró la alianza y destacó el interés de los clientes: "Muchos vecinos ya nos consultaban por estos descuentos", agregando que "para quienes están pensando en viajar, tenemos importantes rebajas en nuestras baterías, neumáticos, línea de fitness y herramientas eléctricas".
A partir de esta actualización, los beneficiarios podrán acceder a un 10% de descuento en neumáticos, con instalación gratuita (excluyendo neumáticos de camión y maquinaria), y a un 10% de descuento en baterías de hasta 100 amperes, ambos como nuevos beneficios. Además, se mantiene el 10% de descuento en herramientas eléctricas, manuales y accesorios, ahora aplicable a todas las marcas disponibles.
En cuanto a las mejoras, los descuentos aumentan a un 15% en ropa, 15% en artículos de fitness, bicicletas y sus accesorios, y 15% en productos de lavado y limpieza, abarcando toda la línea doméstica de Kärcher. Finalmente, los productos de cocina contarán con un 20% de descuento, duplicando el beneficio anterior.
