Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de octubre de 2025

RECASUR AMPLÍA DESCUENTOS CON TARJETA PUNTA ARENAS

​Desde hoy, los usuarios de la tarjeta podrán acceder a nuevos y mejores descuentos en siete secciones de productos.

RC 3
En una actividad realizada la mañana de este miércoles, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y la empresa regional Recasur renovaron y ampliaron el convenio que permite a los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas acceder a más y mejores descuentos en una variada gama de productos.

El alcalde Claudio Radonich destacó que Recasur fue uno de los primeros socios de la tarjeta, y mencionó: "Estamos muy contentos con estos descuentos disponibles de lunes a lunes, sobre los precios que ustedes ya conocen y que están marcados. La invitación es a aprovechar estos beneficios de una empresa regional, pensados para los 48 mil vecinos que ya cuentan con la Tarjeta Punta Arenas".

Asimismo, realizó un llamado para que más personas se sumen a la iniciativa: "Si usted aún no la tiene, lo invitamos a acercarse directamente a Independencia 840, de lunes a viernes, entre las 08:15 y las 13:00 horas".

Desde Recasur, Oniel Henríquez, jefe del Área de Neumáticos, valoró la alianza y destacó el interés de los clientes: "Muchos vecinos ya nos consultaban por estos descuentos", agregando que "para quienes están pensando en viajar, tenemos importantes rebajas en nuestras baterías, neumáticos, línea de fitness y herramientas eléctricas".

A partir de esta actualización, los beneficiarios podrán acceder a un 10% de descuento en neumáticos, con instalación gratuita (excluyendo neumáticos de camión y maquinaria), y a un 10% de descuento en baterías de hasta 100 amperes, ambos como nuevos beneficios. Además, se mantiene el 10% de descuento en herramientas eléctricas, manuales y accesorios, ahora aplicable a todas las marcas disponibles.

En cuanto a las mejoras, los descuentos aumentan a un 15% en ropa, 15% en artículos de fitness, bicicletas y sus accesorios, y 15% en productos de lavado y limpieza, abarcando toda la línea doméstica de Kärcher. Finalmente, los productos de cocina contarán con un 20% de descuento, duplicando el beneficio anterior.


RECAUDO ELECTRONICO PUQ 1

EXTIENDEN MARCHA BLANCA DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA SEGUIR SUMANDO NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

Leer Más

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)
nuestrospodcast
senapredwilliams

SENAPRED ABRE SU OFICINA MÁS AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
senapredwilliams

SENAPRED ABRE SU OFICINA MÁS AUSTRAL EN PUERTO WILLIAMS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CB 1

EL BÁSQUETBOL SE TOMA ESTE FIN DE SEMANA: INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL III CAMPUS MUNICIPAL DE BASQUETBOL Y VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL, EDICIÓN 3X3

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cormagjornadas

CORMAG Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR IMPULSAN ALIANZA EMPRESARIAL POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales