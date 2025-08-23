Punta Arenas,
23 de agosto de 2025

INSTALAN TÓTEM DE AUTO ATENCIÓN PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MAYOR EN ZONA AUSTRAL

El tótem permite revisar saldo, cargar todas las tarjetas, ver los puntos de venta y recarga en un mapa georreferenciado de la ciudad y conocer los canales de contacto de servicio al cliente de la empresa operadora BiPay.

INSTALACION TOTEM ZONA AUSTRAL

​“Nos hemos preocupado de dar todo tipo de facilidades para las y los usuarios del transporte público en este paso a la modernización del servicio. Una de ellas, es la disposición de este tótem digital donde las personas podrán consultar saldo y cargar sus tarjetas, en un espacio seguro donde además hay muchos otros servicios para quienes circulan a diario en el sector”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich al momento de dar al uso del público el tótem de auto atención en el módulo central de Zona Austral.

Este polo comercial y de servicios del sector norte de la ciudad, se caracteriza por recibir en promedio 900 mil visitas al mes, según informó Francisco Aliste subgerente de Negocios y Marketing del recinto franco. Es además un punto de salida del sistema de transporte Red Punta Arenas, parada habitual de cientos de magallánicos usuarios del servicio.

Dos mil 600 personas se desempeñan en el tradicional establecimiento, muchas de ellas usuarias del transporte público. “Para nosotros es una responsabilidad acercar la mayor cantidad de servicios a la gente para que puedan encontrar en este lugar todo lo que necesitan”, indicó Aliste. Además, en Zona Austral hay dos puntos de venta y recarga de tarjetas entre sus locales comerciales.

En el tótem, las y los pasajeros podrán revisar el saldo de sus tarjetas, sean estas de público general, estudiantes o personas mayores. Asimismo, se podrán cargar todas las tarjetas, revisar los 83 puntos de venta y recarga desplegados por toda la ciudad en un mapa georreferenciado y conocer los canales de contacto de servicio al cliente (mail y teléfono) de la empresa operadora del sistema de recaudo, Bipay.

El dispositivo se encuentra en el primer piso del módulo central, en el pasillo que dirige hacia la cancha de patinaje, junto al tótem de auto atención del Registro Civil.

INSTALACION TOTEM ZONA AUSTRAL

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

