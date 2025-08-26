DE EMPRENDIMIENTO A RECONOCIDA MARCA LOCAL: AROMAS DE ENCANTO SE SUMA A TARJETA PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas sumó un nuevo convenio a la Tarjeta Punta Arenas, esta vez con Aromas de Encanto, iniciativa magallánica que nació hace casi diez años y que hoy se ha consolidado como una empresa reconocida en la región, con identidad propia y dos locales de venta al público.





Katherinne Toledo, fundadora de la marca, recordó que el vínculo con el municipio comenzó en 2017, cuando participó por primera vez en las ferias de fomento productivo. "Estamos muy contentos de concretar este convenio que veníamos conversando hace meses. Nuestro foco siempre ha sido dar fuerza a una marca creada en Magallanes, hecha desde el fin del mundo, y que hoy tiene un espacio consolidado en la comunidad. Queremos que más personas puedan conocer nuestros productos, que son aromas pensados en el gusto magallánico", señaló.





El beneficio contempla un 10% de descuento en toda la línea de Aromas de Encanto en cualquiera de sus dos sucursales (tienda 4 de Avenida España 420 y en el local 37A del módulo central de Zona Austral) los días lunes y martes. Además, quienes presenten su cédula de identidad el día de su cumpleaños podrán acceder a un 5% adicional, acumulable al descuento base.





El alcalde Claudio Radonich valoró el crecimiento de la empresa y la importancia de sumar este convenio. "En 2017 nos vinculamos con Aromas de Encanto en actividades de fomento productivo y hemos visto un crecimiento enorme gracias al talento, esfuerzo y calidad de sus productos. Gran parte de lo que ofrecen se elabora en Punta Arenas, evocando aromas de Magallanes. Para nosotros es una gran noticia, porque uno de los lugares que más se solicitaba para tener descuento con la tarjeta era justamente esta tienda", expresó la autoridad comunal.





Actualmente, la Tarjeta Punta Arenas cuenta con más de 44.900 usuarios y 200 convenios vigentes, consolidándose como una herramienta de apoyo a la economía local y a los vecinos de la comuna.





Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, resaltó la trayectoria de la emprendedora. "Doña Katherinne comenzó en 2017 participando en ferias de fomento productivo y con el tiempo fue instalando su negocio, creando aromas con identidad regional como Carnaval de Invierno, Granizo, Zorzal o Calafate. Hoy sigue siendo parte de la red municipal, participando en la Rueda de Negocios PUQ Provee y ahora también en la Tarjeta Punta Arenas", explicó la funcionaria municipal.





Con esta alianza, Aromas de Encanto se suma al grupo de comercios que ofrecen beneficios a los vecinos de Punta Arenas, consolidando un camino que partió con un pequeño emprendimiento y que hoy forma parte del tejido empresarial local.

