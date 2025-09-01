Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

1 de septiembre de 2025

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

​Hoteles, restaurantes, comercio y turismo ofrecen rebajas especiales para vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas.

TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (10)

La Municipalidad de Punta Arenas presentó a las primeras empresas que se suman a la Tarjeta Integración Austral, iniciativa que busca fortalecer la integración binacional y fomentar el turismo entre ambas capitales patagónicas bajo el lema "Beneficios sin Fronteras".


El alcalde Claudio Radonich explicó que esta alianza permitirá que los visitantes argentinos no solo realicen compras por el día, sino que también pernocten en la ciudad y consuman en la oferta gastronómica y turística. "Esto no significa más gastos para el Estado, es gestión que genera empleo y dinamiza la economía local", sostuvo.


Entre los beneficios anunciados destacan importantes rebajas en hoteles. El Hotel José Nogueira ofrece un 10% de descuento en restaurantes todos los días, 30% los jueves y 25% en alojamiento reservado por su web. En tanto, el Hotel Cabo de Hornos entregará un 10% en su bar y 25% en hospedaje.


El rubro gastronómico también se incorporó con fuerza. La red de Gastropuq, que agrupa a más de 35 locales como Jekus, Casa Jelva, Okusa, La Marmita y Amorío Café, entregará un 10% de descuento. Por su parte, AIMA Restaurant aplicará un 15% en todos sus consumos. "Es una oportunidad real de atraer a nuevos clientes y dar a conocer nuestra cocina", señaló su gerenta, Paulina Andrade.


En turismo, el Parque del Estrecho se sumó con un 50% de descuento en actividades. "Queremos que los vecinos de Río Gallegos se queden varios días en Punta Arenas y disfruten de todo lo que tenemos para ofrecer", destacó su gerenta, Ximena Castro.


La conectividad también está incluida en este convenio. TABSA aplicará un 40% de rebaja en sus cruces hacia Isla Magdalena, junto con dos pasajes gratuitos para niños. "Es una manera concreta de incentivar que los argentinos no solo compren, sino que vivan experiencias turísticas en la ciudad", explicó Sebastián Timis, subgerente de la empresa naviera.


El comercio igualmente tendrá presencia. Mercado Blumar dará un 12% de descuento en compras los viernes y sábados hasta $50.000, pensado especialmente en quienes viajan los fines de semana. "Buscamos facilitar que aprovechen su estadía en Punta Arenas", indicó la jefa de tienda, Trinidad Amezaga.


En tanto, la cafetería Buena Fama y el alojamiento Wonderlust ofrecerán un 10% en consumos y estadías en Punta Arenas y Puerto Natales. "La tarjeta nos ha permitido atraer público nuevo, sobre todo a través de redes sociales", comentó Camila Canto, representante del comercio. 


La alianza también contempla 40 locales de Río Gallegos, entre hoteles, restaurantes y cafeterías como Confitería 1885, Café Martínez, Nápoles Pizzas & Pastas, Hotel Santa Cruz, La Casona, Cervecería Patagonia, entre otros.


Con este lanzamiento, la Tarjeta Integración Austral comenzará a operar en septiembre con jornadas especiales de entrega en ambas ciudades. La expectativa municipal es que los beneficios incentiven el turismo durante todo el año y refuercen la identidad compartida de la región.


CieloMagallanes-1500x936

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE AVANZA EN DIÁLOGO CON EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE PARA SELLAR UN ACUERDO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Leer Más

​Hoteles, restaurantes, comercio y turismo ofrecen rebajas especiales para vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas.

​Hoteles, restaurantes, comercio y turismo ofrecen rebajas especiales para vecinos de Río Gallegos y Punta Arenas.

TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (10)
nuestrospodcast
alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
troteporvenir

PORVENIR VIVIÓ CON ENTUSIASMO LA JORNADA DE TROTE FAMILIAR “CORRE CON FORREST”

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
FOTO 3 TALLER

GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO: COMITÉS RURALES SE CAPACITAN PARA MEJORAR SU GESTIÓN EN EL MANEJO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Clase UNCO

MERCADO BLUMAR CELEBRA A LOS DIRIGENTES SOCIALES CON CLASE DE COCINA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.