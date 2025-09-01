EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

La Municipalidad de Punta Arenas presentó a las primeras empresas que se suman a la Tarjeta Integración Austral, iniciativa que busca fortalecer la integración binacional y fomentar el turismo entre ambas capitales patagónicas bajo el lema "Beneficios sin Fronteras".





El alcalde Claudio Radonich explicó que esta alianza permitirá que los visitantes argentinos no solo realicen compras por el día, sino que también pernocten en la ciudad y consuman en la oferta gastronómica y turística. "Esto no significa más gastos para el Estado, es gestión que genera empleo y dinamiza la economía local", sostuvo.





Entre los beneficios anunciados destacan importantes rebajas en hoteles. El Hotel José Nogueira ofrece un 10% de descuento en restaurantes todos los días, 30% los jueves y 25% en alojamiento reservado por su web. En tanto, el Hotel Cabo de Hornos entregará un 10% en su bar y 25% en hospedaje.





El rubro gastronómico también se incorporó con fuerza. La red de Gastropuq, que agrupa a más de 35 locales como Jekus, Casa Jelva, Okusa, La Marmita y Amorío Café, entregará un 10% de descuento. Por su parte, AIMA Restaurant aplicará un 15% en todos sus consumos. "Es una oportunidad real de atraer a nuevos clientes y dar a conocer nuestra cocina", señaló su gerenta, Paulina Andrade.





En turismo, el Parque del Estrecho se sumó con un 50% de descuento en actividades. "Queremos que los vecinos de Río Gallegos se queden varios días en Punta Arenas y disfruten de todo lo que tenemos para ofrecer", destacó su gerenta, Ximena Castro.





La conectividad también está incluida en este convenio. TABSA aplicará un 40% de rebaja en sus cruces hacia Isla Magdalena, junto con dos pasajes gratuitos para niños. "Es una manera concreta de incentivar que los argentinos no solo compren, sino que vivan experiencias turísticas en la ciudad", explicó Sebastián Timis, subgerente de la empresa naviera.





El comercio igualmente tendrá presencia. Mercado Blumar dará un 12% de descuento en compras los viernes y sábados hasta $50.000, pensado especialmente en quienes viajan los fines de semana. "Buscamos facilitar que aprovechen su estadía en Punta Arenas", indicó la jefa de tienda, Trinidad Amezaga.





En tanto, la cafetería Buena Fama y el alojamiento Wonderlust ofrecerán un 10% en consumos y estadías en Punta Arenas y Puerto Natales. "La tarjeta nos ha permitido atraer público nuevo, sobre todo a través de redes sociales", comentó Camila Canto, representante del comercio.





La alianza también contempla 40 locales de Río Gallegos, entre hoteles, restaurantes y cafeterías como Confitería 1885, Café Martínez, Nápoles Pizzas & Pastas, Hotel Santa Cruz, La Casona, Cervecería Patagonia, entre otros.





Con este lanzamiento, la Tarjeta Integración Austral comenzará a operar en septiembre con jornadas especiales de entrega en ambas ciudades. La expectativa municipal es que los beneficios incentiven el turismo durante todo el año y refuercen la identidad compartida de la región.

