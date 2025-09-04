RÍO GALLEGOS LANZÓ TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL CON ATRACTIVOS DESCUENTOS PARA TURISTAS CHILENOS

Con un acto en el Hotel Patagonia, la ciudad de Río Gallegos presentó la Tarjeta Integración Austral (IA), una herramienta gratuita que busca fortalecer el intercambio turístico y comercial entre el sur de Chile y Argentina. El lanzamiento reunió a 150 invitados, entre autoridades y empresarios, y fue encabezado por el intendente Pablo Grasso junto al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

La tarjeta, que tendrá su presentación en Punta Arenas la próxima semana, ofrece descuentos especiales en hoteles, restaurantes, transporte y actividades turísticas, tanto en Río Gallegos como en la capital de Magallanes. Para los visitantes chilenos, los beneficios incluyen rebajas en alojamiento, gastronomía y en distintos comercios asociados de la ciudad argentina.

El alcalde Claudio Radonich valoró la iniciativa como resultado de un trabajo conjunto de largo plazo. " Esta tarjeta busca que nos acerquemos más, que el mundo privado tenga un incentivo real y que nuestros visitantes puedan acceder a los mismos beneficios que un residente local. Partimos con Punta Arenas y Río Gallegos, pero ya estamos conversando con otras localidades para ampliar la integración en el ámbito turístico, cultural y deportivo", señaló el jefe comunal.

Por su parte, el intendente Pablo Grasso subrayó el impacto positivo para la economía local. "Estamos contentos de dar un incentivo a nuestros comerciantes y de construir una herramienta que fortalezca la integración austral. El sector privado es el que le da dinamismo a este proyecto, y con el alcalde Radonich coincidimos en que este es apenas el puntapié inicial de un proceso que sumará a más ciudades de la región", indicó la autoridad trasandina.

Grasso anunció además que los vecinos de Río Gallegos que utilicen la tarjeta quedarán automáticamente inscritos en el sorteo de un automóvil cero kilómetro, que se realizará en marzo próximo.

En el caso de los visitantes argentinos que viajen a Punta Arenas, los beneficios y establecimientos adheridos pueden consultarse en el sitio web ciudad antártica.cl. En tanto, los turistas chilenos que deseen conocer las promociones disponibles en Río Gallegos pueden revisarlas en tarjeta.rio gallegos.gob.ar.

Con su inminente lanzamiento en Punta Arenas, la Tarjeta Integración Austral se proyecta como un paso concreto en la cooperación transfronteriza, ofreciendo a los turistas chilenos y argentinos la posibilidad de acceder a beneficios directos y vivir una experiencia más accesible en la Patagonia de ambos países.

