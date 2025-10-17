Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

AUSTRO CHILE DESTACA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO TRAS SU PARTICIPACIÓN EN LA ATTA 2025

Buenos días región.

austrochule

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Presidenta de Austro Chile, Tania Pivcevic, entregó un completo balance sobre la reciente participación de la Asociación Gremial Austro Chile en la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA 2025), evento internacional que reunió en su última versión a cerca de 700 operadores turísticos, expertos y representantes de diversos países.

Durante la entrevista, Pivcevic destacó que la participación del gremio en esta instancia permitió fortalecer redes de colaboración y promover la identidad del sur austral chileno, posicionando a Magallanes como un destino clave para el turismo de naturaleza y aventura. La dirigente gremial subrayó que la experiencia en la ATTA 2025 “culminó con un balance positivo”, resaltando la importancia de la articulación entre el sector público y privado para potenciar la oferta regional ante nuevos mercados internacionales.

Asimismo, enfatizó que la presencia de Austro Chile en un evento de esta magnitud refuerza el compromiso del sector con el desarrollo sostenible, la innovación y la proyección internacional del turismo magallánico, elementos que —según explicó— son fundamentales para seguir impulsando la economía local y dar visibilidad al patrimonio natural y cultural de la región.

Pivcevic valoró, además, el interés de operadores internacionales por el destino austral, y señaló que la participación en espacios globales como la ATTA abre oportunidades concretas para diversificar la oferta y atraer visitantes interesados en experiencias auténticas y responsables.


austrochileatta

AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO EN LA ATTA 2025

MINVU Y GOBIERNO REGIONAL SELLARON COMPROMISO INTERSECTORIAL Y ANUNCIARON CARTERA DE PROYECTOS EN LA ZIP SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

​La implementación del Plan Maestro fue respaldada con la firma de un compromiso interinstitucional, de orientar una inversión superior a los $300 mil millones de pesos en un horizonte de planificación que busca transformar el sector sur de la ciudad con un polo de desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado.

Seminario Construyamos el Futuro (66)

SEMINARIO SOBRE VISIONES POLÍTICAS CONTRAPUESTAS TUVO ALTA CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

Seminario Construyamos el Futuro (66)

SEMINARIO SOBRE VISIONES POLÍTICAS CONTRAPUESTAS TUVO ALTA CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

leopard1v

V DIVISIÓN DE EJÉRCITO CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL SISTEMA LEOPARD 1V

RM 5

YEGUA Y POTRILLO DE 16 DÍAS SON REMATADOS POR EL MUNICIPIO

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

