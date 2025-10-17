AUSTRO CHILE DESTACA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO TRAS SU PARTICIPACIÓN EN LA ATTA 2025

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Presidenta de Austro Chile, Tania Pivcevic, entregó un completo balance sobre la reciente participación de la Asociación Gremial Austro Chile en la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA 2025), evento internacional que reunió en su última versión a cerca de 700 operadores turísticos, expertos y representantes de diversos países.

Durante la entrevista, Pivcevic destacó que la participación del gremio en esta instancia permitió fortalecer redes de colaboración y promover la identidad del sur austral chileno, posicionando a Magallanes como un destino clave para el turismo de naturaleza y aventura. La dirigente gremial subrayó que la experiencia en la ATTA 2025 “culminó con un balance positivo”, resaltando la importancia de la articulación entre el sector público y privado para potenciar la oferta regional ante nuevos mercados internacionales.

Asimismo, enfatizó que la presencia de Austro Chile en un evento de esta magnitud refuerza el compromiso del sector con el desarrollo sostenible, la innovación y la proyección internacional del turismo magallánico, elementos que —según explicó— son fundamentales para seguir impulsando la economía local y dar visibilidad al patrimonio natural y cultural de la región.

Pivcevic valoró, además, el interés de operadores internacionales por el destino austral, y señaló que la participación en espacios globales como la ATTA abre oportunidades concretas para diversificar la oferta y atraer visitantes interesados en experiencias auténticas y responsables.

